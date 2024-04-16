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Суд оставил под стражей мужчину, напавшего на губернатора Чибиса
Суд оставил под стражей мужчину, напавшего на губернатора Чибиса - РИА Новости, 16.04.2024
Суд оставил под стражей мужчину, напавшего на губернатора Чибиса
Мурманский областной суд оставил без изменения решение Кировского городского суда, который постановил заключить под стражу Александр Быданова, напавшего на... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:36
2024-04-16T15:36
2024-04-16T15:36
происшествия
мурманская область
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 16 апр – РИА Новости. Мурманский областной суд оставил без изменения решение Кировского городского суда, который постановил заключить под стражу Александр Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области с ножом, сообщили РИА Новости в суде. "Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста. Постановление Кировского городского суда от 6 апреля оставлено без изменения", - сообщили в суде. Как отметила собеседница агентства, обжаловать меру пресечения и изменить ее на домашний арест пыталась защита Быданова, мотивируя это тем, что обвиняемый продолжит находиться под круглосуточным наблюдением с контролем перемещения. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240406/chibis-1938214422.html
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происшествия, мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Суд оставил под стражей мужчину, напавшего на губернатора Чибиса
Мурманский суд оставил под стражей мужчину, напавшего на губернатора Чибиса