https://ria.ru/20240416/sud-1940399070.html

Суд оставил под стражей мужчину, напавшего на губернатора Чибиса

Суд оставил под стражей мужчину, напавшего на губернатора Чибиса - РИА Новости, 16.04.2024

Суд оставил под стражей мужчину, напавшего на губернатора Чибиса

Мурманский областной суд оставил без изменения решение Кировского городского суда, который постановил заключить под стражу Александр Быданова, напавшего на... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:36

2024-04-16T15:36

2024-04-16T15:36

происшествия

мурманская область

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938026752_0:291:681:674_1920x0_80_0_0_294e95fbb58f1e4b881437b74b0c571e.jpg

МУРМАНСК, 16 апр – РИА Новости. Мурманский областной суд оставил без изменения решение Кировского городского суда, который постановил заключить под стражу Александр Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области с ножом, сообщили РИА Новости в суде. "Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста. Постановление Кировского городского суда от 6 апреля оставлено без изменения", - сообщили в суде. Как отметила собеседница агентства, обжаловать меру пресечения и изменить ее на домашний арест пыталась защита Быданова, мотивируя это тем, что обвиняемый продолжит находиться под круглосуточным наблюдением с контролем перемещения. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240406/chibis-1938214422.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса