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Позиция дочери Мартыновой по делу ее матери неважна, заявил прокурор - РИА Новости, 16.04.2024
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14:53 16.04.2024 (обновлено: 16:35 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/sud-1940382310.html
Позиция дочери Мартыновой по делу ее матери неважна, заявил прокурор
Позиция дочери Мартыновой по делу ее матери неважна, заявил прокурор - РИА Новости, 16.04.2024
Позиция дочери Мартыновой по делу ее матери неважна, заявил прокурор
Позиция 19-летней Алисы Фёдоровой, мать которой Антонина Мартынова обвиняется в покушении на её убийство в 2007 году, не имеет решающего значения, заявил... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:53
2024-04-16T16:35
происшествия
россия
ставропольский край
новгородский областной суд
дело мартыновой
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Позиция 19-летней Алисы Фёдоровой, мать которой Антонина Мартынова обвиняется в покушении на её убийство в 2007 году, не имеет решающего значения, заявил журналистам прокурор Николай Жуков. Новгородский областной суд во вторник возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летней жены главреда "Новая газета - Европа"* Антонины Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на убийство своей двухлетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске. В конце марта 2024 года ее задержали. Всё это время она скрывалась с дочерью Алисой Фёдоровой в Ставропольском крае. По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова сбросила двухлетнюю дочь с лестничного пролета, в результате девочка получила травмы. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда заявила, что это был несчастный случай. По словам защитников Фёдоровой, девушка готова давать показания. "Виновность её установлена вердиктом присяжных заседателей, поэтому говорить о том, что позиция дочери имеет какое-то решающее значение будет неправильно", - отметил Жуков. Он уточнил, что ужесточать наказание для Мартыновой из-за того, что она 16 лет скрывалась, не будут, не истёк и срок давности преступления, так как на это время производство приостанавливается. В итоге суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении жены главреда "Новая газета Европа"* Кирилла Мартынова** Антонины до 2 мая, подсудимая должна пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По версии следствия, в феврале 2007 года Антонина Мартынова сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка сломала челюсть и получила травму головы. Свидетелем случившегося стал 11-летний мальчик, который утверждал, что видел, как подсудимая бросила ребенка. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда вину не признала и заявила, что это был несчастный случай.* Организация, признанная нежелательной в России** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20231026/ovsyannikova-1905383727.html
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происшествия, россия, ставропольский край, новгородский областной суд , дело мартыновой
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Новгородский областной суд , Дело Мартыновой
Позиция дочери Мартыновой по делу ее матери неважна, заявил прокурор

Прокурор: позиция ребенка не имеет решающего значения по делу Мартыновой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Позиция 19-летней Алисы Фёдоровой, мать которой Антонина Мартынова обвиняется в покушении на её убийство в 2007 году, не имеет решающего значения, заявил журналистам прокурор Николай Жуков.
Новгородский областной суд во вторник возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летней жены главреда "Новая газета - Европа"* Антонины Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на убийство своей двухлетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске. В конце марта 2024 года ее задержали. Всё это время она скрывалась с дочерью Алисой Фёдоровой в Ставропольском крае.
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По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова сбросила двухлетнюю дочь с лестничного пролета, в результате девочка получила травмы. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда заявила, что это был несчастный случай. По словам защитников Фёдоровой, девушка готова давать показания.
"Виновность её установлена вердиктом присяжных заседателей, поэтому говорить о том, что позиция дочери имеет какое-то решающее значение будет неправильно", - отметил Жуков.
Он уточнил, что ужесточать наказание для Мартыновой из-за того, что она 16 лет скрывалась, не будут, не истёк и срок давности преступления, так как на это время производство приостанавливается.
В итоге суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении жены главреда "Новая газета Европа"* Кирилла Мартынова** Антонины до 2 мая, подсудимая должна пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
По версии следствия, в феврале 2007 года Антонина Мартынова сбросила дочь с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате девочка сломала челюсть и получила травму головы. Свидетелем случившегося стал 11-летний мальчик, который утверждал, что видел, как подсудимая бросила ребенка. В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Женщина тогда вину не признала и заявила, что это был несчастный случай.
* Организация, признанная нежелательной в России
** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
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