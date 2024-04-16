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Суд в Москве заочно арестовал журналиста Зыгаря*
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Зыгаря* - РИА Новости, 16.04.2024
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Зыгаря*
Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного иноагентом журналиста Михаила Зыгаря* за публичное распространение фейков о российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:01
2024-04-16T11:01
2024-04-16T11:10
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного иноагентом журналиста Михаила Зыгаря* за публичное распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении Михаила Зыгаря, обвиняемого по пункту" д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно на срок 2 месяца", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию России либо его задержания.Ранее Зыгарь* был объявлен МВД в розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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москва, михаил зыгарь, происшествия, россия
Москва, Михаил Зыгарь, Происшествия, Россия
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Зыгаря*
Суд в Москве заочно арестовал Зыгаря по делу о распространении фейков об армии