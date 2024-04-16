https://ria.ru/20240416/sud-1940318976.html

В Сочи вынесли приговор блогеру Лютому, чей ребенок умер от истощения

В Сочи вынесли приговор блогеру Лютому, чей ребенок умер от истощения - РИА Новости, 16.04.2024

В Сочи вынесли приговор блогеру Лютому, чей ребенок умер от истощения

Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил к восьми годам лишения свободы блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения в Сочи,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:16

2024-04-16T10:16

2024-04-16T13:51

сочи

происшествия

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 16 апр — РИА Новости. Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил к восьми годам лишения свободы блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения в Сочи, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Максима Лютого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 111 УК России и статьи 156 УК России с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей", — зачитал приговор судья.В минувшую пятницу государственный обвинитель запросил обвиняемому восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей.Прокурор пояснил, что Лютого осудили по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию". Сам блогер намерен подать апелляцию.Смерть ребенкаО гибели младенца стало известно в начале марта прошлого года. Как выяснило краевое управление Следственного комитета, ребенку стало плохо из-за длительного отказа в питании, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители повезли младенца в больницу, но по дороге он умер.Лютый объяснял, что не кормил ребенка, чтобы приучить его к сыроедению, и обливал его холодной водой. При этом в смерти сына он обвинил гражданскую жену.Обвиняемой по делу стала и мать младенца. В сентябре 2023-го суд назначил ей два года исправительных работ за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20240412/bloger-1939687249.html

https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html

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Блогер, чей ребенок умер от истощения, в зале суда Суд в Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, к 8 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости. Прокурор запрашивал 8,5 лет колонии. Мать ребенка ранее приговорили к двум годам исправительных работ. 2024-04-16T10:16 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, происшествия, россия, краснодарский край