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Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram
Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram - РИА Новости, 16.04.2024
Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram
Представитель МВД РФ Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram-канале, отметив, что у нее есть только один верифицированный... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T21:15
2024-04-16T21:15
2024-04-16T22:39
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram-канале, отметив, что у нее есть только один верифицированный аккаунт. "Ко мне стали обращаться знакомые, обнаружившие в Телеграмм еще один канал "Ирина Волк". Поясняю. Мой верифицированный ТГ-канал - моя единственная площадка во всех социальных медиа: IrinaVolk_MVD", - написала представитель МВД РФ в своем Telegram-канале. По ее словам, другие каналы, страницы в соцсетях с ней никак не связаны. Волк отметила, что клоны и фейки остаются большой проблемой в сети Интернет. "Остается только сохранять бдительность, перепроверять информацию и доверять лишь официальным подтвержденным и верифицированным источникам", - заключила представитель МВД РФ.
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россия, ирина волк, общество, telegram
Россия, Ирина Волк, Общество, Telegram
Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram
Ирина Волк заявила, что у нее есть только один верифицированный аккаунт