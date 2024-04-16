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Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram - РИА Новости, 16.04.2024
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21:15 16.04.2024 (обновлено: 22:39 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/stranitsa-1940463708.html
Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram
Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram - РИА Новости, 16.04.2024
Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram
Представитель МВД РФ Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram-канале, отметив, что у нее есть только один верифицированный... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T21:15
2024-04-16T22:39
россия
ирина волк
общество
telegram
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram-канале, отметив, что у нее есть только один верифицированный аккаунт. "Ко мне стали обращаться знакомые, обнаружившие в Телеграмм еще один канал "Ирина Волк". Поясняю. Мой верифицированный ТГ-канал - моя единственная площадка во всех социальных медиа: IrinaVolk_MVD", - написала представитель МВД РФ в своем Telegram-канале. По ее словам, другие каналы, страницы в соцсетях с ней никак не связаны. Волк отметила, что клоны и фейки остаются большой проблемой в сети Интернет. "Остается только сохранять бдительность, перепроверять информацию и доверять лишь официальным подтвержденным и верифицированным источникам", - заключила представитель МВД РФ.
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россия, ирина волк, общество, telegram
Россия, Ирина Волк, Общество, Telegram
Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram

Ирина Волк заявила, что у нее есть только один верифицированный аккаунт

© Фото : МВД РФОфициальный представитель МВД России Ирина Волк
Официальный представитель МВД России Ирина Волк - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : МВД РФ
Официальный представитель МВД России Ирина Волк . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк прокомментировала появление своей фейковой страницы в Telegram-канале, отметив, что у нее есть только один верифицированный аккаунт.
«
"Ко мне стали обращаться знакомые, обнаружившие в Телеграмм еще один канал "Ирина Волк". Поясняю. Мой верифицированный ТГ-канал - моя единственная площадка во всех социальных медиа: IrinaVolk_MVD", - написала представитель МВД РФ в своем Telegram-канале.
По ее словам, другие каналы, страницы в соцсетях с ней никак не связаны. Волк отметила, что клоны и фейки остаются большой проблемой в сети Интернет.
«
"Остается только сохранять бдительность, перепроверять информацию и доверять лишь официальным подтвержденным и верифицированным источникам", - заключила представитель МВД РФ.
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