"В последний раз": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Миллиардер Сакс: Украина проигрывает не из-за прекращения помощи США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Выделение финансовой помощи США не поможет Украине, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи российской армии, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
"Причина не в бездействии конгресса в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины; она производит больше артиллерии, чем Запад; и имеет превосходство в воздухе", — написал он.
По словам предпринимателя, российские войска уничтожают украинскую инфраструктуру и наносят удары по позициям ВСУ с помощью авиабомб, а США не в состоянии производить достаточно систем ПВО, чтобы на это повлиять.
Как отметил Сакс, даже если конгресс решит принять законопроект о выделении финансовой помощи Украине, это не изменит исход конфликта, а лишь позволит американским производителям еще немного заработать.
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"Что он позволит, так это набить множество карманов, возможно, в последний раз, что и является настоящей целью", — заключил миллиардер.
Сегодня спикер палаты Майк Джонсон заявил, что палата представителей конгресса США может проголосовать по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов, уже в ближайшую пятницу.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в этом году она передала лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.