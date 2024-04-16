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"В последний раз": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:09 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ssha-1940476727.html
"В последний раз": в США сделали неожиданное заявление об Украине
"В последний раз": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 16.04.2024
"В последний раз": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Выделение финансовой помощи США не поможет Украине, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи российской армии, заявил американский... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T23:09
2024-04-16T23:09
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майк джонсон
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Выделение финансовой помощи США не поможет Украине, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи российской армии, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Причина не в бездействии конгресса в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины; она производит больше артиллерии, чем Запад; и имеет превосходство в воздухе", — написал он.По словам предпринимателя, российские войска уничтожают украинскую инфраструктуру и наносят удары по позициям ВСУ с помощью авиабомб, а США не в состоянии производить достаточно систем ПВО, чтобы на это повлиять.Как отметил Сакс, даже если конгресс решит принять законопроект о выделении финансовой помощи Украине, это не изменит исход конфликта, а лишь позволит американским производителям еще немного заработать."Что он позволит, так это набить множество карманов, возможно, в последний раз, что и является настоящей целью", — заключил миллиардер.Сегодня спикер палаты Майк Джонсон заявил, что палата представителей конгресса США может проголосовать по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов, уже в ближайшую пятницу.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в этом году она передала лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
https://ria.ru/20240416/kharkov-1940458999.html
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в мире, сша, украина, россия, майк джонсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Майк Джонсон, Вооруженные силы Украины
"В последний раз": в США сделали неожиданное заявление об Украине

Миллиардер Сакс: Украина проигрывает не из-за прекращения помощи США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Выделение финансовой помощи США не поможет Украине, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи российской армии, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
"Причина не в бездействии конгресса в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины; она производит больше артиллерии, чем Запад; и имеет превосходство в воздухе", — написал он.
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По словам предпринимателя, российские войска уничтожают украинскую инфраструктуру и наносят удары по позициям ВСУ с помощью авиабомб, а США не в состоянии производить достаточно систем ПВО, чтобы на это повлиять.
Как отметил Сакс, даже если конгресс решит принять законопроект о выделении финансовой помощи Украине, это не изменит исход конфликта, а лишь позволит американским производителям еще немного заработать.
«
"Что он позволит, так это набить множество карманов, возможно, в последний раз, что и является настоящей целью", — заключил миллиардер.
Сегодня спикер палаты Майк Джонсон заявил, что палата представителей конгресса США может проголосовать по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов, уже в ближайшую пятницу.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в этом году она передала лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияМайк ДжонсонВооруженные силы Украины
 
 
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