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Конгресс США может в пятницу проголосовать по помощи Киеву - РИА Новости, 16.04.2024
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05:01 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ssha-1940293710.html
Конгресс США может в пятницу проголосовать по помощи Киеву
Конгресс США может в пятницу проголосовать по помощи Киеву - РИА Новости, 16.04.2024
Конгресс США может в пятницу проголосовать по помощи Киеву
Палата представителей конгресса США может проголосовать по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T05:01
2024-04-16T05:01
в мире
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россия
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США может проголосовать по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов, уже в ближайшую пятницу, заявил спикер палаты Майк Джонсон. "Мы не будем голосовать по законопроекту о дополнительном финансировании сената в его нынешнем виде. Мы проголосуем по каждой из мер отдельно в четырех разных частях: по помощи Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону, а затем еще по одной мере, куда включены наши приоритеты национальной безопасности, в которой есть некоторые вещи, касающиеся… акта REPO (законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины - ред.)", - сообщил он журналистам. Джонсон уточнил, что в четвертый документ также войдут санкции в отношении Ирана. По словам спикера палаты представителей, появление текстов законопроектов ожидается утром во вторник. После этого, в соответствии с установленными в конгрессе правилами, у законодателей будет 72 часа для внесения своих поправок. В результате голосование по документам может начаться уже в пятницу. Ранее Джонсон сообщил, что на этой неделе на рассмотрение конгресса представят отдельный проект о выделении дополнительной помощи Украине. Итернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии писало, что Джонсон уже проинформировал своих однопартийцев о плане вынести помощь Украине на 60 миллиардов долларов в виде отдельного документа вместо общего запроса Белого дома на цели нацбезопасности. "Это может быть сигналом, что любая надежда для Украины мертва", - указывало издание. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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в мире, украина, россия, сша, майк джонсон, сергей лавров, нато, капитолий, конгресс сша
В мире, Украина, Россия, США, Майк Джонсон, Сергей Лавров, НАТО, Капитолий, Конгресс США
Конгресс США может в пятницу проголосовать по помощи Киеву

Джонсон: конгресс США может проголосовать по помощи Киеву и российским активам

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США может проголосовать по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов, уже в ближайшую пятницу, заявил спикер палаты Майк Джонсон.
"Мы не будем голосовать по законопроекту о дополнительном финансировании сената в его нынешнем виде. Мы проголосуем по каждой из мер отдельно в четырех разных частях: по помощи Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону, а затем еще по одной мере, куда включены наши приоритеты национальной безопасности, в которой есть некоторые вещи, касающиеся… акта REPO (законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины - ред.)", - сообщил он журналистам.
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Вчера, 08:00
Джонсон уточнил, что в четвертый документ также войдут санкции в отношении Ирана.
По словам спикера палаты представителей, появление текстов законопроектов ожидается утром во вторник. После этого, в соответствии с установленными в конгрессе правилами, у законодателей будет 72 часа для внесения своих поправок. В результате голосование по документам может начаться уже в пятницу.
Ранее Джонсон сообщил, что на этой неделе на рассмотрение конгресса представят отдельный проект о выделении дополнительной помощи Украине. Итернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии писало, что Джонсон уже проинформировал своих однопартийцев о плане вынести помощь Украине на 60 миллиардов долларов в виде отдельного документа вместо общего запроса Белого дома на цели нацбезопасности.
"Это может быть сигналом, что любая надежда для Украины мертва", - указывало издание.
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Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАМайк ДжонсонСергей ЛавровНАТОКапитолийКонгресс США
 
 
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