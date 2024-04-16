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В Пенсильвании загорелся завод, где производят снаряды для ВСУ

В Пенсильвании загорелся завод, где производят снаряды для ВСУ - РИА Новости, 16.04.2024

В Пенсильвании загорелся завод, где производят снаряды для ВСУ

Пожар произошел на заводе в городе Скрантон (штат Пенсильвания), где производят снаряды для Украины, сообщает издание Atlas News со ссылкой на производителя... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T02:38

2024-04-16T02:38

2024-04-16T05:28

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пожар произошел на заводе в городе Скрантон (штат Пенсильвания), где производят снаряды для Украины, сообщает издание Atlas News со ссылкой на производителя военной техники General Dynamics и очевидцев. По данным Atlas News, данный завод является одним из семи, производящих боевое снаряжение для вооруженных сил США. На заводе изготавливаются крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров."Примерно в 15:00 по восточному стандартному времени (23.00 по мск)... на заводе по производству боеприпасов армии в Скрантоне... вспыхнул крупный пожар", - отмечает издание.Отмечается, что очевидцы опубликовали видео и фотографии завода, из труб которого валит черный дым. Компания-владелец завода General Dynamics подтвердила Atlas News, что на заводе был небольшой пожар."General Dynamics подтвердила, что небольшой пожар (на заводе -ред.) был потушен, пострадавших нет", - отмечает издание.Газета Washington Post называет завод боеприпасов Скрантона как одно из предприятий, участвующих в производстве 155-мм артиллерийских снарядов для армии США, "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок вооружения Украине.Журнал National Defense заявляет, что завод в Скрантоне был специально модернизирован для производства снарядов для Украины. До конфликта между Украиной и РФ на нем производилось в среднем семь тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Предполагается, что к 2027 году на нем будут изготавливать 35 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

https://ria.ru/20240314/ssha-1932844775.html

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в мире, пенсильвания, general dynamics , вооруженные силы сша, украина, сша, джо байден