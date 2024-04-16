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Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против России - РИА Новости, 16.04.2024
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01:09 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ssha-1940285676.html
Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против России
Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против России - РИА Новости, 16.04.2024
Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против России
США должны задаться вопросом, делает ли мир более безопасным их слепое желание "наказать" Россию за отстаивание ею своих законных интересов, заявил в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T01:09
2024-04-16T01:09
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США должны задаться вопросом, делает ли мир более безопасным их слепое желание "наказать" Россию за отстаивание ею своих законных интересов, заявил в понедельник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Российский дипломат обратил внимание на критику госдепартамента в адрес России за якобы "нелегитимное нарушение ДСНВ" в опубликованном в понедельник докладе ведомства, посвященном реализации соглашений в сфере контроля над вооружениями. "Американским властям пора осознать, что такого рода "заклинания" не возымеют никакого эффекта. Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание "наказать" Россию за отстаивание законных интересов? Ответ, как представляется, лежит на поверхности", - сказал Антонов, чей комментарий обнародовала дипмиссия в своем Telegram-канале. По словам Антонова, из года в год Вашингтон позиционирует себя как безукоризненный блюститель "буквы и духа" договоренностей по вооружениям и расставляет "оценки" остальным- особенно тем, кто отстаивает свои суверенные ценности в сфере нацбезопасности. При этом, добавляет российский посол, США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ. "Растет непредсказуемость в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете заявленных американскими военными дестабилизирующих планов разместить там до конца 2024 года ракеты средней и меньшей дальности. Деструктивное влияние США дотягивается и до космического пространства. Здешние стратеги пытаются обвинить Россию в намерении разместить ядерное оружие в космосе, чтобы оправдать собственные военные замыслы на орбите", - указал Антонов.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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россия, сша, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире
Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против России

Посол Антонов: США должны ответить на вопрос, делают ли они мир безопаснее

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США должны задаться вопросом, делает ли мир более безопасным их слепое желание "наказать" Россию за отстаивание ею своих законных интересов, заявил в понедельник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Российский дипломат обратил внимание на критику госдепартамента в адрес России за якобы "нелегитимное нарушение ДСНВ" в опубликованном в понедельник докладе ведомства, посвященном реализации соглашений в сфере контроля над вооружениями.
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"Американским властям пора осознать, что такого рода "заклинания" не возымеют никакого эффекта. Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание "наказать" Россию за отстаивание законных интересов? Ответ, как представляется, лежит на поверхности", - сказал Антонов, чей комментарий обнародовала дипмиссия в своем Telegram-канале.
По словам Антонова, из года в год Вашингтон позиционирует себя как безукоризненный блюститель "буквы и духа" договоренностей по вооружениям и расставляет "оценки" остальным- особенно тем, кто отстаивает свои суверенные ценности в сфере нацбезопасности.
При этом, добавляет российский посол, США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.
"Растет непредсказуемость в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете заявленных американскими военными дестабилизирующих планов разместить там до конца 2024 года ракеты средней и меньшей дальности. Деструктивное влияние США дотягивается и до космического пространства. Здешние стратеги пытаются обвинить Россию в намерении разместить ядерное оружие в космосе, чтобы оправдать собственные военные замыслы на орбите", - указал Антонов.
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