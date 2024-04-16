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Российские военные уничтожили цеха производства и хранения украинских БПЛА - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940367077.html
Российские военные уничтожили цеха производства и хранения украинских БПЛА
Российские военные уничтожили цеха производства и хранения украинских БПЛА - РИА Новости, 16.04.2024
Российские военные уничтожили цеха производства и хранения украинских БПЛА
ВС РФ уничтожили цеха производства и хранения украинских беспилотников, а также склады с боеприпасами и горючим, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:54
2024-04-16T13:54
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВС РФ уничтожили цеха производства и хранения украинских беспилотников, а также склады с боеприпасами и горючим, сообщило Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили цеха производства и хранения украинских БПЛА

МО: ВС РФ уничтожили цеха производства и хранения БПЛА и склады с горючим ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВС РФ уничтожили цеха производства и хранения украинских беспилотников, а также склады с боеприпасами и горючим, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах", - говорится в сообщении.
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Вчера, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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