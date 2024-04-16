https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940367077.html

Российские военные уничтожили цеха производства и хранения украинских БПЛА

Российские военные уничтожили цеха производства и хранения украинских БПЛА - РИА Новости, 16.04.2024

Российские военные уничтожили цеха производства и хранения украинских БПЛА

ВС РФ уничтожили цеха производства и хранения украинских беспилотников, а также склады с боеприпасами и горючим, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:54

2024-04-16T13:54

2024-04-16T13:54

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВС РФ уничтожили цеха производства и хранения украинских беспилотников, а также склады с боеприпасами и горючим, сообщило Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/podpole-1940299394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)