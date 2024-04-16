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Расчеты "Града" уничтожили скопление ВСУ в Часовом Яре
Расчеты "Града" уничтожили скопление ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 16.04.2024
Расчеты "Града" уничтожили скопление ВСУ в Часовом Яре
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T05:06
2024-04-16T05:06
2024-04-16T05:41
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ЛУГАНСК, 16 апр – РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "С получением боевой задачи на уничтожение обнаруженного скопления живой силы ВСУ, а также командного пункта в одном из ангаров в промышленной зоне населённого пункта Часов Яр расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам",- сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе работы расчета было уничтожено до взвода резервов украинских военных.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты "Града" уничтожили скопление ВСУ в Часовом Яре
"Грады" костромских десантников уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре