https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940294451.html

Расчеты "Града" уничтожили скопление ВСУ в Часовом Яре

Расчеты "Града" уничтожили скопление ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 16.04.2024

Расчеты "Града" уничтожили скопление ВСУ в Часовом Яре

Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T05:06

2024-04-16T05:06

2024-04-16T05:41

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ЛУГАНСК, 16 апр – РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "С получением боевой задачи на уничтожение обнаруженного скопления живой силы ВСУ, а также командного пункта в одном из ангаров в промышленной зоне населённого пункта Часов Яр расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам",- сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе работы расчета было уничтожено до взвода резервов украинских военных.

https://ria.ru/20240115/desant-1921344016.html

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