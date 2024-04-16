https://ria.ru/20240416/soskin-1940430219.html

"Полный провал". В Киеве пришли в ужас из-за действий Зеленского

"Полный провал". В Киеве пришли в ужас из-за действий Зеленского - РИА Новости, 16.04.2024

"Полный провал". В Киеве пришли в ужас из-за действий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провалил план по получению новой помощи от Соединенных Штатов, но продолжает бросать украинцев на фронт, заявил бывший... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:45

2024-04-16T17:45

2024-04-16T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

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олег соскин

тайвань

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провалил план по получению новой помощи от Соединенных Штатов, но продолжает бросать украинцев на фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."План Зеленского и его окружения о том, что дадут какие-то деньги, что это будет идти пакетом с помощью Тайваню, с гуманитарной помощью Газе и прочим, <…> захлебнулся. <…> Раз этот план провалился, то зачем было делать эту мобилизацию и ужесточения? <…> Мы с вами видим полный провал режима, абсолютное фиаско", — отметил он.По мнению эксперта, Вашингтон не даст никаких денег и оружия для ВСУ. Соскин назвал народ Украины пушечным мясом и добавил, что Зеленский бросает их на уничтожение."Украинцы почему-то ему верят в этом плане и готовы, так сказать, быть этим мясом для уничтожения", — резюмировал он.Ранее во вторник Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240416/putin-1940422831.html

https://ria.ru/20240416/vsu-1940401652.html

украина

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тайвань

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в мире, украина, киев, олег соскин, тайвань, владимир зеленский, вооруженные силы украины