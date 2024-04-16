https://ria.ru/20240416/smartfon-1940400485.html

Обзор OPPO Reno11: доступный смартфон с флагманской портретной камерой

Обзор OPPO Reno11: доступный смартфон с флагманской портретной камерой - РИА Новости, 16.04.2024

Обзор OPPO Reno11: доступный смартфон с флагманской портретной камерой

Новый смартфон OPPO Reno11 метит в лидеры "среднего класса" — конкуренция в нем обостряется, производители активно добавляют туда флагманские "фишки" и... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:01

2024-04-16T19:01

2024-04-16T19:01

технологии

москва

м.видео

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Новый смартфон OPPO Reno11 метит в лидеры "среднего класса" — конкуренция в нем обостряется, производители активно добавляют туда флагманские "фишки" и выигрывают по качеству камеры. Каким получилась новинка российского рынка, разбираемся в обзоре РИА Новости.КамераУ OPPO Reno11 довольно интересный камерный блок, с большим потенциалом для создания фотографий и видеороликов высокого качества. В него входят три флагманских (для среднего класса смартфонов) сенсора Sony: 50-Мп главный с оптической стабилизацией, фазовым автофокусом и светосильной оптикой на f/1.8; "ширик" на 8 Мп с углом обзора линзы на 112 градусов; и "главное блюдо" — телефото-сенсор с разрешением 32 Мп, автофокусом, обеспечивающий двукратное оптическое приближение. Фронтальная камера на 32 Мп.Дневные снимки на главную камеру удивляют точной цветопередачей и работой баланса белого. Высокая резкость в кадре позволяет разглядеть даже мелкие детали. Если вам и этого мало, то можно снимать в режиме 60 Мп (против стандартных 12,5 Мп). В нем резкости и деталей становится в кадре еще больше.Датчик со сверхширокоугольной линзой бывает полезен в сценариях, когда в кадр нужно уместить как можно больше пространства — автоматика здесь хорошо справляется с дисторсией по краям снимка.По-настоящему удивляет телефото с двукратным оптзумом, это сенсор Sony IMX709 — редкая опция в среднем классе, которая обычно используется в дорогих флагманах. Снимки на эту камеру при хорошем освещении отличаются четкостью и цветокором, максимально приближенным к основному датчику. Если вам мало 2X-зума, то в камере есть гибридный пятикратный зум, снимки с которого похожи на нативное увеличение.RGBW матрица обеспечивает повышение светочувствительности на 60% и снижение уровня шума на 35% по сравнению с аналогичными традиционными вариантами, что ощущается при съемках в сумерках и ночью. Ночной режим в OPPO Reno11 позволяет получать качественные снимки даже там, где света совсем мало.Особое внимание в OPPO уделили портретному режиму, для которого есть отдельный пункт в меню камеры. Здесь использована технология Portrait Expert Engine, призванная улучшить возможности портретной съемки смартфона. Так, Reno11 может распознавать лица в кадре, объекты или сценарии съемки. Кроме того, Portrait Expert Engine оптимизирована таким образом, что обрабатывает лица более естественно — для ее настройки OPPO привлекала фотографов-портретистов. Как результат, никакой искусственности лица. Смартфон неплохо справляется с точной цветопередачей вне зависимости от тона кожи человека. Для любителей "бьютификаторов" припасено множество опций, вроде выравнивания все того же тона кожи.Портреты можно снимать как на основную камеру, так и на телефото, ЭФР которого равняется 47 мм, т.е. практически тому самому "полтиннику", столь любимого фотографам-портретистам. Именно это фокусное расстояние обеспечивает эквивалент взглядов человеческого глаза.OPPO Reno11 на удивление точно размывает фон в портретном режиме, практически безошибочно выделяя центральный объект в кадре. Контуры ровные и четкие, размытие красивое. Причем можно выбирать глубину резкости, выставляя виртуальную апертуру от f/1.4 до f/16.И даже на фоне с профессиональной беззеркальной камеры, дневные снимки с OPPO Reno11 выглядят крайне интересными. Смартфон отлично справляется со съемкой в автоматическом режиме, безошибочно выставляя контраст и баланс белого — камеры так не умеют. Более того, специальный портретный режим на Reno11 выдает боке, ничем не уступающее тому, что может обеспечить фотоаппарат.Смартфон умеет снимать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду и на основную и на фронтальную камеру. Есть и режим максимальной стабилизации, когда картинка максимально избавлена от тряски, но в нем придется пожертвовать разрешением.Не забыт и модный искусственный интеллект: инструмент AI Smart Image Matting (ИИ удаление фона с фото) умеет вырезать сразу несколько людей и животных из статических изображений, чтобы, например, превратить фотографии в стикеры.ДизайнСо стороны трудно узнать в OPPO Reno11 "середняка" — дизайн у смартфона вполне флагманский, с модным экраном с "зализанными" боковыми гранями. У нас в руках смартфон в зеленом цвете", в нем задняя панель напоминает пену морской волны. Кстати, хоть она и выполнена из полимера, но ощущается как стекло. А вот глянец понравится не всем, т.к. он добавляет скользкости корпусу. Комплектный чехол решает эту проблему.Относительно предшественника изменилось и оформление камерного блока — в эпоху огромных площадок, изящный и практически не выпирающий над панелью овал смотрится опрятно и умеренно.Использование экрана с закруглением боковых граней позволило получить рамки дисплея минимальной толщины. Да и сам Reno11 весит немного — всего 182 г.ДисплейСмартфон получил экран флагманского уровня — это 6,7-дюймовый OLED-дисплей, с разрешением 1080 x 2412 пикселей, частотой обновления 120 Гц, цветовым покрытием 1B и пиковой яркостью 950 нит. Матрица прикрыта сверхпрочным стеклом Asahi Glass AGC DT-Star2.Цветопередача экрана правильная и приятная, а при желании ее можно тонко настроить под себя. OPPO Reno11 не слепнет под прямыми солнечными лучами, информация на нем остается читаемой.Смартфон умеет обновлять картинку с частотой 120 Гц, пользователю доступны три режима частоты: 60, 120 Гц и автоматический. В последнем смартфон сам решает, в зависимости от софта и сценарии использования, с какой частотой обновлять картинку.Благодаря использованию высокочастотного ШИМ (2160 Гц), экран OPPO практически лишен неприятного эффекта пульсации, а значит совершенно безопасен для глаз пользователя.Производительность и ColorOS 14В OPPO Reno11 установили процессор Mediatek Dimensity 7050 — это восьмиядерная платформа, выполненная по 6-нм техпроцессу, работающая на максимальной частоте 2,6 ГГц и оснащенная видеоускорителем Mali-G68 MC4.Среднеуровневый чип обеспечивает достойную производительность смартфона — в бенчмарке AnTuTu модель набрала более 500 тысяч баллов. Использование Dimensity 7050 позволило избежать перегрева и троттлинга начинки, OPPO Reno11 работает быстро и стабильно даже при высокой нагрузке.Устройство работает под управлением оболочки ColorOS 14 на основе Android 14. ColorOS насыщена всевозможными опциями, которые облегчают жизнь пользователя, делая опыт использования смартфона максимально комфортным. Например, софт умеет автоматически сжимать неиспользуемые данные и удалять дубликаты файлов, экономя встроенную память. Или, запоминать привычки владельца, экономя заряд аккумулятора.В оболочке задействована технология Trinity Engine для достижения баланса производительности и автономности. Она представляет собой сложную программную платформу, разработанную для максимального использования потенциала смартфона. Этот движок включает в себя оптимизацию процессора, ОЗУ и накопителя.Звук, безопасность и автономностьВстроенная стереосистема из двух динамиков обеспечивает качественное и чистое звучание с OPPO Reno11. Функция Oreality Audio призвана оптимизировать аудио, подбирая его под определенные сценарии использования. А для любителей высокой громкости предусмотрен режим Ultra Volume Mode, позволяющий увеличить громкость звука на 300%.Подэкранный сканер отпечатков пальцев работает безукоризненно быстро и точно — посетовать можно только на его относительно низкое расположение. Конечно, можно разблокировать Reno11 и с помощью распознавания лица.Изящный и тонкий корпус вместил аккумулятор солидной емкостью 5000 мАч. Вместе с оптимизацией производителя, энергоэффективной платформой и OLED-экраном он обеспечивает хорошую автономность — смартфон способен с запасом отработать целый день даже при самой интенсивной нагрузке. Зарядка не займет много времени, ведь комплектный блок питания SUPERVOOC мощностью 67 Вт способен восполнить 33% емкости АКБ за 10 минут, а полная зарядка занимает всего 45 минут.Благодаря технологии Battery Health Engine компания OPPO оптимизировала систему аккумулятора так, чтобы он мог эффективно работать даже спустя четыре года беспрерывного использования.ИтогоУ OPPO получился смартфон с довольно интересным балансом характеристик на фоне одноклассников: экран флагманского уровня, производительная платформа и продвинутый камерный модуль, ведь портретная съемка профессионального уровня на оптический зум в классе встречается нечасто. С таким сочетанием характеристик Reno11 обязательно будет интересен покупателю в сегменте ниже 50 000 рублей.Новинка уже доступна для покупки в магазинах М.Видео. Для первых покупателей действует промо-цена. Стоимость OPPO Reno11 с двукратным оптическим зумом составляет 39 999 рублей вместо 44 999 рублей. Срок проведения акции до 8 мая 2024 года (включительно).Реклама, ООО "ДС КОММЬЮНИКЕЙШН", ИНН 7703431317, erid: 4CQwVszH9pWxHwMYKwUООО "МВМ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, м.видео