https://ria.ru/20240416/skrining-1940404464.html
В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг
В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг - РИА Новости, 16.04.2024
В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг
В Подмосковье в 2023 году был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга до 36 патологий, с начала этого года... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:53
2024-04-16T15:53
2024-04-16T15:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга до 36 патологий, с начала этого года данное обследование прошли 17 тысяч новорожденных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Неонатальный скрининг помогает выявить генетические заболевания на ранней стадии. "Нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Исследование проводится через забор крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
https://ria.ru/20240216/telemeditsina-1927754668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева