https://ria.ru/20240416/skrining-1940404464.html

В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг

В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг - РИА Новости, 16.04.2024

В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг

В Подмосковье в 2023 году был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга до 36 патологий, с начала этого года... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:53

2024-04-16T15:53

2024-04-16T15:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608706_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92adaf451fad31c2d679d8aa5f527489.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга до 36 патологий, с начала этого года данное обследование прошли 17 тысяч новорожденных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Неонатальный скрининг помогает выявить генетические заболевания на ранней стадии. "Нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Исследование проводится через забор крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

https://ria.ru/20240216/telemeditsina-1927754668.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), людмила болатаева