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В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг - РИА Новости, 16.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:53 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/skrining-1940404464.html
В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг
В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг - РИА Новости, 16.04.2024
В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг
В Подмосковье в 2023 году был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга до 36 патологий, с начала этого года... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:53
2024-04-16T15:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга до 36 патологий, с начала этого года данное обследование прошли 17 тысяч новорожденных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Неонатальный скрининг помогает выявить генетические заболевания на ранней стадии. "Нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Исследование проводится через забор крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

В Подмосковье 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг

© iStock.com / narvikkНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© iStock.com / narvikk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга до 36 патологий, с начала этого года данное обследование прошли 17 тысяч новорожденных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Неонатальный скрининг помогает выявить генетические заболевания на ранней стадии.
"Нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Исследование проводится через забор крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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