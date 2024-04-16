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Стала известна возможная причина пожара в зоопарке в Евпатории
Стала известна возможная причина пожара в зоопарке в Евпатории - РИА Новости, 16.04.2024
Стала известна возможная причина пожара в зоопарке в Евпатории
Пожар в зоопарке в Евпатории, предварительно, произошел из-за замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:06
2024-04-16T15:06
2024-04-16T15:06
происшествия
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Пожар в зоопарке в Евпатории, предварительно, произошел из-за замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. Пятиэтажный зоопарк в Евпатории сгорел дотла в ночь на вторник, сообщало ведомство. В экстренных службах республики РИА Новости рассказали, что погибли более 200 экзотических обитателей зоопарка, в их числе могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, редкие птицы. "Предварительно, ЧП случилось в результате замыкания электропроводки. Точная причина будет установлена по итогам назначенных экспертиз", - говорится в сообщении. Следователи опрашивают свидетелей пожара, работников и руководство зоопарка.
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Спасенные медведи после пожара в зоопарке Евпатории
Спасенные медведи после пожара в зоопарке Евпатории
2024-04-16T15:06
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происшествия, евпатория, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Евпатория, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Стала известна возможная причина пожара в зоопарке в Евпатории
Пожар в зоопарке Евпатории, предварительно, произошел из-за короткого замыкания
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Пожар в зоопарке в Евпатории, предварительно, произошел из-за замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.
Пятиэтажный зоопарк в Евпатории сгорел дотла в ночь на вторник, сообщало ведомство. В экстренных службах республики РИА Новости рассказали, что погибли более 200 экзотических обитателей зоопарка, в их числе могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, редкие птицы.
"Предварительно, ЧП случилось в результате замыкания электропроводки. Точная причина будет установлена по итогам назначенных экспертиз", - говорится в сообщении.
Следователи опрашивают свидетелей пожара, работников и руководство зоопарка.