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Стала известна возможная причина пожара в зоопарке в Евпатории

Стала известна возможная причина пожара в зоопарке в Евпатории - РИА Новости, 16.04.2024

Стала известна возможная причина пожара в зоопарке в Евпатории

Пожар в зоопарке в Евпатории, предварительно, произошел из-за замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:06

2024-04-16T15:06

2024-04-16T15:06

происшествия

евпатория

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следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Пожар в зоопарке в Евпатории, предварительно, произошел из-за замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. Пятиэтажный зоопарк в Евпатории сгорел дотла в ночь на вторник, сообщало ведомство. В экстренных службах республики РИА Новости рассказали, что погибли более 200 экзотических обитателей зоопарка, в их числе могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, редкие птицы. "Предварительно, ЧП случилось в результате замыкания электропроводки. Точная причина будет установлена по итогам назначенных экспертиз", - говорится в сообщении. Следователи опрашивают свидетелей пожара, работников и руководство зоопарка.

https://ria.ru/20231026/pozhar-1905295464.html

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Спасенные медведи после пожара в зоопарке Евпатории Спасенные медведи после пожара в зоопарке Евпатории 2024-04-16T15:06 true PT0M24S

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происшествия, евпатория, россия, следственный комитет россии (ск рф)