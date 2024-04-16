https://ria.ru/20240416/sk-1940349667.html

В Дагестане женщина избила ребенка половником

В Дагестане женщина избила ребенка половником - РИА Новости, 16.04.2024

В Дагестане женщина избила ребенка половником

Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Махачкалы, которая регулярно избивала свою 4-летнюю дочь, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:38

2024-04-16T12:38

2024-04-16T12:38

происшествия

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махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Махачкалы, которая регулярно избивала свою 4-летнюю дочь, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 32-летней местной жительницы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным следствия, с января по март женщина систематически наносила своей дочери побои, а 29 марта избила ее металлическим предметом, причинив ребенку легкий вред здоровью. Органы опеки по решению суда забрали девочку у матери. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, металлический предмет, о котором идет речь, – половник.

https://ria.ru/20240326/istyazanie-1935969769.html

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происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)