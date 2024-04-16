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В Дагестане женщина избила ребенка половником - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/sk-1940349667.html
В Дагестане женщина избила ребенка половником
В Дагестане женщина избила ребенка половником - РИА Новости, 16.04.2024
В Дагестане женщина избила ребенка половником
Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Махачкалы, которая регулярно избивала свою 4-летнюю дочь, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:38
2024-04-16T12:38
происшествия
россия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Махачкалы, которая регулярно избивала свою 4-летнюю дочь, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 32-летней местной жительницы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным следствия, с января по март женщина систематически наносила своей дочери побои, а 29 марта избила ее металлическим предметом, причинив ребенку легкий вред здоровью. Органы опеки по решению суда забрали девочку у матери. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, металлический предмет, о котором идет речь, – половник.
https://ria.ru/20240326/istyazanie-1935969769.html
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происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Дагестане женщина избила ребенка половником

СК возбудил дело против жительницы Махачкалы, регулярно избивавшей дочь

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Махачкалы, которая регулярно избивала свою 4-летнюю дочь, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 32-летней местной жительницы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, с января по март женщина систематически наносила своей дочери побои, а 29 марта избила ее металлическим предметом, причинив ребенку легкий вред здоровью.
Органы опеки по решению суда забрали девочку у матери.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, металлический предмет, о котором идет речь, – половник.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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