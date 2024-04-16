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Стали известны подробности пожара в зоопарке в Евпатории
Стали известны подробности пожара в зоопарке в Евпатории - РИА Новости, 16.04.2024
Стали известны подробности пожара в зоопарке в Евпатории
Пятиэтажный зоопарк в Евпатории сгорел дотла, его конструкция обрушилась, спасены женщина и несколько животных, сообщил СУСК по Республике Крым. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:17
2024-04-16T11:17
2024-04-16T11:32
евпатория
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Пятиэтажный зоопарк в Евпатории сгорел дотла, его конструкция обрушилась, спасены женщина и несколько животных, сообщил СУСК по Республике Крым.Пятиэтажный зоопарк загорелся ночью, через два часа открытое горение было ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республики Крым. Следователи устанавливают обстоятельства ночного пожара в контактном зоопарке Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК."Сегодня ночью пламя полностью охватило территорию контактного зоопарка, в результате чего произошло обрушение конструкций помещения. Силами сотрудников МЧС из горящего помещения была спасена женщина и несколько животных. Предварительно, погибших граждан в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.Следователями СК проводится проверка на предмет наличия в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.
https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html
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евпатория, происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Евпатория, Происшествия, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны подробности пожара в зоопарке в Евпатории
СК: в Евпатории зоопарк сгорел дотла, спасены женщина и несколько животных
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Пятиэтажный зоопарк в Евпатории сгорел дотла, его конструкция обрушилась, спасены женщина и несколько животных, сообщил СУСК по Республике Крым.
Пятиэтажный зоопарк загорелся ночью, через два часа открытое горение было ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республики Крым. Следователи устанавливают обстоятельства ночного пожара в контактном зоопарке Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК.
"Сегодня ночью пламя полностью охватило территорию контактного зоопарка, в результате чего произошло обрушение конструкций помещения. Силами сотрудников МЧС из горящего помещения была спасена женщина и несколько животных. Предварительно, погибших граждан в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.
Следователями СК проводится проверка на предмет наличия в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.