https://ria.ru/20240416/sk-1940330443.html

Стали известны подробности пожара в зоопарке в Евпатории

Стали известны подробности пожара в зоопарке в Евпатории - РИА Новости, 16.04.2024

Стали известны подробности пожара в зоопарке в Евпатории

Пятиэтажный зоопарк в Евпатории сгорел дотла, его конструкция обрушилась, спасены женщина и несколько животных, сообщил СУСК по Республике Крым. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:17

2024-04-16T11:17

2024-04-16T11:32

евпатория

происшествия

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Пятиэтажный зоопарк в Евпатории сгорел дотла, его конструкция обрушилась, спасены женщина и несколько животных, сообщил СУСК по Республике Крым.Пятиэтажный зоопарк загорелся ночью, через два часа открытое горение было ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республики Крым. Следователи устанавливают обстоятельства ночного пожара в контактном зоопарке Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК."Сегодня ночью пламя полностью охватило территорию контактного зоопарка, в результате чего произошло обрушение конструкций помещения. Силами сотрудников МЧС из горящего помещения была спасена женщина и несколько животных. Предварительно, погибших граждан в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.Следователями СК проводится проверка на предмет наличия в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.

https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html

https://ria.ru/20240322/lebed-1934990684.html

евпатория

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евпатория, происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)