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Водителей предупредили о новом "спорном" штрафе ГИБДД - РИА Новости, 16.04.2024
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02:15 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/shtraf-1940282045.html
Водителей предупредили о новом "спорном" штрафе ГИБДД
Водителей предупредили о новом "спорном" штрафе ГИБДД - РИА Новости, 16.04.2024
Водителей предупредили о новом "спорном" штрафе ГИБДД
Москвичам начали приходить уведомления о штрафах за остановку на направляющем островке или островке безопасности. Всегда ли они справедливы и как оспорить... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T02:15
2024-04-16T02:15
общество
авто
анатолий миронов (адвокат)
россия
москва
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МОСКВА, 16апр — РИА Новости. Москвичам начали приходить уведомления о штрафах за остановку на направляющем островке или островке безопасности. Всегда ли они справедливы и как оспорить ошибку, рассказал в интервью агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Наказание за это правонарушение было и раньше — по статье 12.19 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации. Однако теперь столичные видеокамеры могут его фиксировать. За стоянку на островке предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей.С одной стороны, неукоснительное соблюдение ПДД улучшает безопасность на дорогах. С другой — нарушением считается именно преднамеренная остановка. Но бывает и вынужденная — например, из-за поломки машины, невозможности объехать препятствие или плохого самочувствия водителя.Адвокаты уже не раз сталкивались с трудностями определения преднамеренности состава этого правонарушения. “Любая ситуация, даже зафиксированная средствами объективного контроля, в реальной жизни может оказаться неоднозначной и спорной”, — отметил Миронов. Поэтому, если у вас есть сомнения, следует проконсультироваться со специалистом в “дорожных” делах, добавил он.
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общество, авто, анатолий миронов (адвокат), россия, москва
Общество, Авто, Анатолий Миронов (адвокат), Россия, Москва
Водителей предупредили о новом "спорном" штрафе ГИБДД

Адвокат Миронов: в Москве водителей начали штрафовать за остановку на островке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16апр — РИА Новости. Москвичам начали приходить уведомления о штрафах за остановку на направляющем островке или островке безопасности. Всегда ли они справедливы и как оспорить ошибку, рассказал в интервью агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Наказание за это правонарушение было и раньше — по статье 12.19 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации. Однако теперь столичные видеокамеры могут его фиксировать. За стоянку на островке предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей.
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С одной стороны, неукоснительное соблюдение ПДД улучшает безопасность на дорогах. С другой — нарушением считается именно преднамеренная остановка. Но бывает и вынужденная — например, из-за поломки машины, невозможности объехать препятствие или плохого самочувствия водителя.
Адвокаты уже не раз сталкивались с трудностями определения преднамеренности состава этого правонарушения. “Любая ситуация, даже зафиксированная средствами объективного контроля, в реальной жизни может оказаться неоднозначной и спорной”, — отметил Миронов. Поэтому, если у вас есть сомнения, следует проконсультироваться со специалистом в “дорожных” делах, добавил он.
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