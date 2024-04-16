https://ria.ru/20240416/shariy-1940377912.html

Источник: установлены обстоятельства покушения на Шария в Испании

Источник: установлены обстоятельства покушения на Шария в Испании - РИА Новости, 16.04.2024

Источник: установлены обстоятельства покушения на Шария в Испании

ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:34

2024-04-16T14:34

2024-04-16T14:49

испания

анатолий шарий

россия

министерство обороны украины

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах."Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины", - сказал собеседник агентства.По его словам, Киев планировал "физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию"

https://ria.ru/20240402/shariy-1937230544.html

испания

россия

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испания, анатолий шарий, россия, министерство обороны украины, в мире