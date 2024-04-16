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Источник: установлены обстоятельства покушения на Шария в Испании - РИА Новости, 16.04.2024
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14:34 16.04.2024 (обновлено: 14:49 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/shariy-1940377912.html
Источник: установлены обстоятельства покушения на Шария в Испании
Источник: установлены обстоятельства покушения на Шария в Испании - РИА Новости, 16.04.2024
Источник: установлены обстоятельства покушения на Шария в Испании
ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:34
2024-04-16T14:49
испания
анатолий шарий
россия
министерство обороны украины
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах."Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины", - сказал собеседник агентства.По его словам, Киев планировал "физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию"
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испания, анатолий шарий, россия, министерство обороны украины, в мире
Испания, Анатолий Шарий, Россия, Министерство обороны Украины, В мире
Источник: установлены обстоятельства покушения на Шария в Испании

ГУР МО Украины хотело физически устранить блогера Шария и обвинить РФ

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах.
"Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Киев планировал "физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию"
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Шарий заявил, что российские спецслужбы уже знают детали покушения на него
2 апреля, 03:52
 
ИспанияАнатолий ШарийРоссияМинистерство обороны УкраиныВ мире
 
 
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