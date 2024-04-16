https://ria.ru/20240416/semchev-1940153450.html

Биография Александра Семчева

Биография Александра Семчева - РИА Новости, 16.04.2024

Биография Александра Семчева

Актер театра и кино, народный артист России Александр Львович Семчев родился 16 апреля 1969 года в городе Вышний Волочек Тверской области. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T00:25

2024-04-16T00:25

2024-04-16T00:25

справки

александр семчев (актер)

вышний волочек

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Актер театра и кино, народный артист России Александр Львович Семчев родился 16 апреля 1969 года в городе Вышний Волочек Тверской области.В 1997 году окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина (курс Валентины Николаенко) и был принят в труппу МХТ им. А.П. Чехова.Дебютировал в спектакле Романа Козака "Женитьба", поставленном по пьесе Николая Гоголя. В последующем играл в спектаклях: "Ундина" Жана Жироду, "Сон в летнюю ночь" и "Макбет" Уильяма Шекспира, "Тартюф" и "Урок женам" Жана Батиста Мольера, "Кабала святош" Михаила Булгакова, "Антигона" Жана Ануя, "Утиная охота" Александра Вампилова, "Белая гвардия" Михаила Булгакова, "Призраки" Эдуардо Де Филиппо, "Пиквикский клуб" Чарльза Диккенса, "Событие" Владимира Набокова, "Идеальный муж. Комедия" по мотивам произведений Оскара Уайльда, "Чайка" Антона Чехова, "Омон Ра" по роману Виктора Пелевина и др.В текущем сезоне занят в таких постановках как "№ 13D" по пьесе Рэя Куни, "Новая оптимистическая" Константина Богомолова, "Третий звонок, господа!" по мотивам произведений Александра Куприна, "Три сестры" Антона Чехова. В настоящее время Александр Семчев также играет в Театре на Бронной – в спектаклях "Дядя Лева" и "Бэтмен против Брежнева"; в Театре имени Горького – в спектакле "Дядюшкин сон" по одноименной повести Федора Достоевского; в Театре Наций – в спектакле Константина Богомолова "На всякого мудреца" по пьесе Александра Островского. В Театре-студии под руководством Олега Табакова (ныне Театр Олега Табакова) играл в спектаклях "Страх и нищета Третьей империи" Бертольда Брехта и "Школа жен" Жана Батиста Мольера. На театральной сцене Александр Семчев работал с такими режиссерами как Роман Козак, Николай Скорик, Николай Шейко, Михаил Ефремов, Вячеслав Долгачев, Марк Розовский, Петр Штейн, Адольф Шапиро, Темур Чхеидзе, Сергей Женовач, Нина Чусова, Евгений Писарев, Константин Богомолов, Ян Клята, Александр Коручеков, Александр Хухлин, Оскарас Коршуновас и др.В кино дебютировал в 1999 году в фильме "Небо в алмазах". Затем последовали небольшие роли в телефильмах "Граница. Таежный роман", "Маросейка, 12", "Марш Турецкого"(все – 2000).Исполнил главные роли в фильмах "Первый миллион" (2000), "Под Полярной звездой" (2002), "История весеннего призыва" (2003), "Колхоз Интертейнмент", "Маша Портер и Волшебное кольцо", "Плакальщик, или Новогодний детектив" (все – 2004), "Человек в футляре, Человек в пальто и Человек во фраке" (2005).Среди наиболее ярких ролей последующих лет – губернатор Емельянов в фильме "День выборов" (2007), Эммик в телесериале "Ликвидация" (2007), Чудо-юдо в фильмах "Последний богатырь" (2017) и "Последний богатырь: Корень зла" (2020) и др.Среди работ последних лет такие фильмы и сериалы как "Заповедник" (2018), "Годунов" (2018), "Годунов. Продолжение" (2019), "Волк" (2020), "Хороший человек" (2020), "Угрюм-река" (2020), "Последний аксель" (2021), "Фандорин. Азазель" (2022), "Стрим" (2022), "По зову сердца" (2024) и др.Всего в фильмографии актера насчитывается более сотни работ.Александр Семчев работал на телевидении. С 2001 по 2002 годы был ведущим программы о народных умельцах "Знай наших!" на СТС, а с 2002 по 2004 годы вел детскую программу "Следствие ведет Колобков" на Первом канале. Народный артист России (2024). Награжден Орденом Дружбы (2018).Лауреат театральной премии "Чайка" (2004) за роль Лариосика в спектакле Сергея Женовача "Белая гвардия". Дважды лауреат премии Олега Табакова: в 2012 году был награжден за роль Антонины Опояшиной в спектакле МХТ "Событие", в 2014 году – за роль Арнольфа в спектакль "Школа жен". Дважды лауреат театральной премии газеты "Московский комсомолец" (роль Антонины Павловны Опояшиной в спектакле МХТ "Событие", 2012; роль Карла Багратионовича в спектакле "Новая оптимистическая", 2023).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

вышний волочек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр семчев (актер), вышний волочек