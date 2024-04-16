https://ria.ru/20240416/selenga-1940295474.html

В Бурятии проведут взрывные работы на реке Селенга

В Бурятии проведут взрывные работы на реке Селенга - РИА Новости, 16.04.2024

В Бурятии проведут взрывные работы на реке Селенга

Взрывные работы для ослабления затора льда вновь пройдут на реке Селенга в Бурятии в районе села Ошурково во вторник с 10.00 (5.00 мск), сообщает региональный... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T05:19

2024-04-16T05:19

2024-04-16T05:19

происшествия

селенга

улан-удэ

прибайкальский район

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904546121_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e7d3b3f92982f8e351e9bcba7cce08d5.jpg

УЛАН-УДЭ, 16 апр - РИА Новости. Взрывные работы для ослабления затора льда вновь пройдут на реке Селенга в Бурятии в районе села Ошурково во вторник с 10.00 (5.00 мск), сообщает региональный главк МЧС. В понедельник утром глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводок затопил более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в пунктах временного размещения. Также в СНТ "Академия" в Улан-Удэ затоплено 35 приусадебных участков, в трех домах вода поднялась выше полов. Для освобождения от заторов льда русла реки Селенга вечером в понедельник саперами Восточного военного округа и МЧС проводились взрывные работы. "16 апреля с 10.00 часов по местному времени (5.00 мск) на реке Селенга в районе села Ошурково планируется проведение взрывных работ в целях ослабления затора льда", - говорится в сообщении. Работы проводятся военнослужащими инженерно-саперного подразделения ВВО во взаимодействии с подразделениями МЧС России по республике Бурятия. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что для их выполнения в район доставлено свыше полутонны взрывчатых веществ. В Иволгинском и Прибайкальском районах республики, а также в пределах СНТ "Академия" и микрорайона Мостовой в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности. Во вторник утром стало известно о затоплении 420 приусадебных участков в садоводческом товариществе "Колос" Прибайкальского района республики, эвакуировано 23 человека, в том числе три ребенка. Также вода пришла в микрорайон Мостовой Улан-Удэ, затоплен один дом.

https://ria.ru/20240416/priangare-1940288197.html

https://ria.ru/20240416/tobol-1940295050.html

селенга

улан-удэ

прибайкальский район

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, селенга, улан-удэ, прибайкальский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, республика бурятия