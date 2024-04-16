https://ria.ru/20240416/selenga-1940295474.html
В Бурятии проведут взрывные работы на реке Селенга
В Бурятии проведут взрывные работы на реке Селенга - РИА Новости, 16.04.2024
В Бурятии проведут взрывные работы на реке Селенга
Взрывные работы для ослабления затора льда вновь пройдут на реке Селенга в Бурятии в районе села Ошурково во вторник с 10.00 (5.00 мск), сообщает региональный... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T05:19
2024-04-16T05:19
2024-04-16T05:19
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селенга
улан-удэ
прибайкальский район
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УЛАН-УДЭ, 16 апр - РИА Новости. Взрывные работы для ослабления затора льда вновь пройдут на реке Селенга в Бурятии в районе села Ошурково во вторник с 10.00 (5.00 мск), сообщает региональный главк МЧС. В понедельник утром глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводок затопил более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в пунктах временного размещения. Также в СНТ "Академия" в Улан-Удэ затоплено 35 приусадебных участков, в трех домах вода поднялась выше полов. Для освобождения от заторов льда русла реки Селенга вечером в понедельник саперами Восточного военного округа и МЧС проводились взрывные работы. "16 апреля с 10.00 часов по местному времени (5.00 мск) на реке Селенга в районе села Ошурково планируется проведение взрывных работ в целях ослабления затора льда", - говорится в сообщении. Работы проводятся военнослужащими инженерно-саперного подразделения ВВО во взаимодействии с подразделениями МЧС России по республике Бурятия. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что для их выполнения в район доставлено свыше полутонны взрывчатых веществ. В Иволгинском и Прибайкальском районах республики, а также в пределах СНТ "Академия" и микрорайона Мостовой в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности. Во вторник утром стало известно о затоплении 420 приусадебных участков в садоводческом товариществе "Колос" Прибайкальского района республики, эвакуировано 23 человека, в том числе три ребенка. Также вода пришла в микрорайон Мостовой Улан-Удэ, затоплен один дом.
https://ria.ru/20240416/priangare-1940288197.html
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происшествия, селенга, улан-удэ, прибайкальский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, республика бурятия
Происшествия, Селенга, Улан-Удэ, Прибайкальский район, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии проведут взрывные работы на реке Селенга
В Бурятии в районе села Ошурково на реке Селенга вновь пройдут взрывные работы
УЛАН-УДЭ, 16 апр - РИА Новости. Взрывные работы для ослабления затора льда вновь пройдут на реке Селенга в Бурятии в районе села Ошурково во вторник с 10.00 (5.00 мск), сообщает региональный главк МЧС.
В понедельник утром глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводок затопил более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в пунктах временного размещения. Также в СНТ "Академия" в Улан-Удэ затоплено 35 приусадебных участков, в трех домах вода поднялась выше полов. Для освобождения от заторов льда русла реки Селенга вечером в понедельник саперами Восточного военного округа и МЧС проводились взрывные работы.
"16 апреля с 10.00 часов по местному времени (5.00 мск) на реке Селенга в районе села Ошурково планируется проведение взрывных работ в целях ослабления затора льда", - говорится в сообщении.
Работы проводятся военнослужащими инженерно-саперного подразделения ВВО во взаимодействии с подразделениями МЧС России по республике Бурятия. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что для их выполнения в район доставлено свыше полутонны взрывчатых веществ.
В Иволгинском и Прибайкальском районах республики, а также в пределах СНТ "Академия" и микрорайона Мостовой в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности.
Во вторник утром стало известно о затоплении 420 приусадебных участков в садоводческом товариществе "Колос" Прибайкальского района республики, эвакуировано 23 человека, в том числе три ребенка. Также вода пришла в микрорайон Мостовой Улан-Удэ, затоплен один дом.