https://ria.ru/20240416/samozanyatye-1940194534.html

Самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг на 2,2 млрд рублей

Самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг на 2,2 млрд рублей - РИА Новости, 16.04.2024

Самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг на 2,2 млрд рублей

Свыше 2,2 миллиарда рублей составил общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам I квартала 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:30

2024-04-16T10:30

2024-04-16T10:30

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Свыше 2,2 миллиарда рублей составил общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам I квартала 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель увеличился на 160%, при этом количество заключивших договоры поставок самозанятых увеличилось в 1,5 раза и достигло почти 2,9 тысячи человек."Распространение преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса, на самозанятых упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ и помогло обеспечить рост объема закупок у них. Общий объем закупок у самозанятых в I квартале 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 160% и превысил 2,2 миллиарда рублей. Одновременно на 48% выросло число самозанятых-поставщиков, их общая численность составила почти 2,9 тысячи человек", - цитирует пресс-служба генерального директора КМСП Александра Исаевича.Наибольший прирост объема закупок у самозанятых зафиксирован в Курской области (+504 миллиона рублей), Москве (+211 миллионов рублей), Санкт-Петербурге (+92 миллиона рублей), Свердловской и Калининградской областях (+45,6 и 39,3 миллиона рублей соответственно). В целом по объему закупок у самозанятых регионами-лидерами стали Курская область (0,5 миллиарда рублей), Москва (0,38 миллиарда), Санкт-Петербург (0,13 миллиарда), а также Московская (0,11 миллиарда) и Свердловская (0,08 миллиарда рублей) области.Максимальный прирост объемов закупок у самозанятых зафиксирован по таким направлениям, как вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (+660 миллионов рублей, более чем в 1 тысячу раз), профессиональные, научные и технические услуги (+89,2 миллиона, почти в семь раз), юридические и бухгалтерские услуги (+85,7 миллиона, в 12,5 раз), услуги в области творчества, искусства и развлечений (+83,7 миллиона, в два раза), строительные специализированные работы (+74,6 миллиона рублей, в 4,1 раза).Всего с 2019 года по I квартал 2024 года крупнейшие заказчики заключили договоры закупок в рамках 223-ФЗ с почти 14 тысячами самозанятых. Их общая сумма превысила 14,7 миллиарда рублей, средняя цена договора составляет — 546 тысяч рублей.Самозанятые граждане могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240319/soglashenie-1934279800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, владимир путин, андрей белоусов, курская область, москва