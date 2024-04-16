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Сальдо: военные ВСУ и наемники маскируются под мирных жителей в Херсоне - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 16.04.2024 (обновлено: 14:04 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/saldo-1940355720.html
Сальдо: военные ВСУ и наемники маскируются под мирных жителей в Херсоне
Сальдо: военные ВСУ и наемники маскируются под мирных жителей в Херсоне - РИА Новости, 16.04.2024
Сальдо: военные ВСУ и наемники маскируются под мирных жителей в Херсоне
Украинские военные и иностранные наемники в контролируемом ВСУ Херсоне селятся в квартиры мирных жителей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:07
2024-04-16T14:04
в мире
херсонская область
россия
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Украинские военные и иностранные наемники в контролируемом ВСУ Херсоне селятся в квартиры мирных жителей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале со ссылкой на местное подполье."Прокудин разрешил украинским боевикам и иностранным наемникам селиться в оставленных жителями квартирах в центре города. Правда, символически предупредил, чтобы не мародерили", — говорится в публикации.После этого украинские военные начали занимать лучшие квартиры в домах с противоположной стороны от направления обстрела, продолжил Сальдо.Они используют по своему усмотрению имущество в квартирах, ходят в гражданской одежде, а машины оставляют вдали от квартир."В общем, прикрываются мирными, маскируются под них и грабят их добро", — заключил губернатор.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
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В мире, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина
Сальдо: военные ВСУ и наемники маскируются под мирных жителей в Херсоне

Сальдо: ВСУ маскируются под мирных жителей в Херсоне и грабят квартиры

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Украинские военные и иностранные наемники в контролируемом ВСУ Херсоне селятся в квартиры мирных жителей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале со ссылкой на местное подполье.
"Прокудин разрешил украинским боевикам и иностранным наемникам селиться в оставленных жителями квартирах в центре города. Правда, символически предупредил, чтобы не мародерили", — говорится в публикации.
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После этого украинские военные начали занимать лучшие квартиры в домах с противоположной стороны от направления обстрела, продолжил Сальдо.
Они используют по своему усмотрению имущество в квартирах, ходят в гражданской одежде, а машины оставляют вдали от квартир.
"В общем, прикрываются мирными, маскируются под них и грабят их добро", — заключил губернатор.
Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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