https://ria.ru/20240416/saldo-1940355720.html

Сальдо: военные ВСУ и наемники маскируются под мирных жителей в Херсоне

Сальдо: военные ВСУ и наемники маскируются под мирных жителей в Херсоне - РИА Новости, 16.04.2024

Сальдо: военные ВСУ и наемники маскируются под мирных жителей в Херсоне

Украинские военные и иностранные наемники в контролируемом ВСУ Херсоне селятся в квартиры мирных жителей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:07

2024-04-16T13:07

2024-04-16T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Украинские военные и иностранные наемники в контролируемом ВСУ Херсоне селятся в квартиры мирных жителей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале со ссылкой на местное подполье."Прокудин разрешил украинским боевикам и иностранным наемникам селиться в оставленных жителями квартирах в центре города. Правда, символически предупредил, чтобы не мародерили", — говорится в публикации.После этого украинские военные начали занимать лучшие квартиры в домах с противоположной стороны от направления обстрела, продолжил Сальдо.Они используют по своему усмотрению имущество в квартирах, ходят в гражданской одежде, а машины оставляют вдали от квартир."В общем, прикрываются мирными, маскируются под них и грабят их добро", — заключил губернатор.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

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