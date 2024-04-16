https://ria.ru/20240416/rynok-1940444526.html

Власти Адыгеи: республика увеличила свое присутствие на зарубежных рынках

Власти Адыгеи: республика увеличила свое присутствие на зарубежных рынках - РИА Новости, 16.04.2024

Власти Адыгеи: республика увеличила свое присутствие на зарубежных рынках

Адыгея за последние годы значительно увеличила свое присутствие на зарубежных рынках, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:13

2024-04-16T19:13

2024-04-16T19:13

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

нацпроекты

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МАЙКОП, 16 апр — РИА Новости. Адыгея за последние годы значительно увеличила свое присутствие на зарубежных рынках, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и и. о. руководителя представительства МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова провели рабочую встречу в Майкопе. Они обсудили совместные задачи по исполнению президентских поручений в сфере реализации экспортного потенциала регионов, а также участие республики в международных экономических, культурных и образовательных проектах. "Благодаря инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту “Малое и среднее предпринимательство” республике за последние годы удалось значительно увеличить присутствие на зарубежных рынках. Производители республики активно участвуют в международных выставках, заключают экспортные контракты. Сегодня республика поставляет свою продукцию в десятки стран, включая Китай, ОАЭ, Турцию, Иорданию, Казахстан, Беларусь и ряд других", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Кумпилова. В частности, в марте этого года в Адыгею совершила визит делегация из Беларуси. Следом состоялась ответная бизнес-миссия в союзное государство делегации Адыгеи. Глава представительства МИД заверила, что продолжит оказывать республике необходимое содействие и поддерживать инициативы, направленные на укрепление ею всесторонних связей со странами-партнерами, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20240325/zampredsedateli-1935736999.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты