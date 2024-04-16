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Власти Адыгеи: республика увеличила свое присутствие на зарубежных рынках - РИА Новости, 16.04.2024
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Республика Адыгея
 
19:13 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/rynok-1940444526.html
Власти Адыгеи: республика увеличила свое присутствие на зарубежных рынках
Власти Адыгеи: республика увеличила свое присутствие на зарубежных рынках - РИА Новости, 16.04.2024
Власти Адыгеи: республика увеличила свое присутствие на зарубежных рынках
Адыгея за последние годы значительно увеличила свое присутствие на зарубежных рынках, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:13
2024-04-16T19:13
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
нацпроекты
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МАЙКОП, 16 апр — РИА Новости. Адыгея за последние годы значительно увеличила свое присутствие на зарубежных рынках, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и и. о. руководителя представительства МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова провели рабочую встречу в Майкопе. Они обсудили совместные задачи по исполнению президентских поручений в сфере реализации экспортного потенциала регионов, а также участие республики в международных экономических, культурных и образовательных проектах. "Благодаря инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту “Малое и среднее предпринимательство” республике за последние годы удалось значительно увеличить присутствие на зарубежных рынках. Производители республики активно участвуют в международных выставках, заключают экспортные контракты. Сегодня республика поставляет свою продукцию в десятки стран, включая Китай, ОАЭ, Турцию, Иорданию, Казахстан, Беларусь и ряд других", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Кумпилова. В частности, в марте этого года в Адыгею совершила визит делегация из Беларуси. Следом состоялась ответная бизнес-миссия в союзное государство делегации Адыгеи. Глава представительства МИД заверила, что продолжит оказывать республике необходимое содействие и поддерживать инициативы, направленные на укрепление ею всесторонних связей со странами-партнерами, добавляется в релизе.
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мурат кумпилов, республика адыгея, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Нацпроекты

Власти Адыгеи: республика увеличила свое присутствие на зарубежных рынках

© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramГлава Адыгеи Мурат Кумпилов и и. о. руководителя представительства МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова во время рабочей встречи в Майкопе
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и и. о. руководителя представительства МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова во время рабочей встречи в Майкопе - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Правительство Республики Адыгея/Telegram
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и и. о. руководителя представительства МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова во время рабочей встречи в Майкопе
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МАЙКОП, 16 апр — РИА Новости. Адыгея за последние годы значительно увеличила свое присутствие на зарубежных рынках, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и и. о. руководителя представительства МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова провели рабочую встречу в Майкопе. Они обсудили совместные задачи по исполнению президентских поручений в сфере реализации экспортного потенциала регионов, а также участие республики в международных экономических, культурных и образовательных проектах.
"Благодаря инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту “Малое и среднее предпринимательство” республике за последние годы удалось значительно увеличить присутствие на зарубежных рынках. Производители республики активно участвуют в международных выставках, заключают экспортные контракты. Сегодня республика поставляет свою продукцию в десятки стран, включая Китай, ОАЭ, Турцию, Иорданию, Казахстан, Беларусь и ряд других", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Кумпилова.
В частности, в марте этого года в Адыгею совершила визит делегация из Беларуси. Следом состоялась ответная бизнес-миссия в союзное государство делегации Адыгеи. Глава представительства МИД заверила, что продолжит оказывать республике необходимое содействие и поддерживать инициативы, направленные на укрепление ею всесторонних связей со странами-партнерами, добавляется в релизе.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Нацпроекты
 
 
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