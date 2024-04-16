Власти Адыгеи: республика увеличила свое присутствие на зарубежных рынках
© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramГлава Адыгеи Мурат Кумпилов и и. о. руководителя представительства МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова во время рабочей встречи в Майкопе
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и и. о. руководителя представительства МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова во время рабочей встречи в Майкопе
МАЙКОП, 16 апр — РИА Новости. Адыгея за последние годы значительно увеличила свое присутствие на зарубежных рынках, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и и. о. руководителя представительства МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова провели рабочую встречу в Майкопе. Они обсудили совместные задачи по исполнению президентских поручений в сфере реализации экспортного потенциала регионов, а также участие республики в международных экономических, культурных и образовательных проектах.
"Благодаря инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту “Малое и среднее предпринимательство” республике за последние годы удалось значительно увеличить присутствие на зарубежных рынках. Производители республики активно участвуют в международных выставках, заключают экспортные контракты. Сегодня республика поставляет свою продукцию в десятки стран, включая Китай, ОАЭ, Турцию, Иорданию, Казахстан, Беларусь и ряд других", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Кумпилова.
В частности, в марте этого года в Адыгею совершила визит делегация из Беларуси. Следом состоялась ответная бизнес-миссия в союзное государство делегации Адыгеи. Глава представительства МИД заверила, что продолжит оказывать республике необходимое содействие и поддерживать инициативы, направленные на укрепление ею всесторонних связей со странами-партнерами, добавляется в релизе.