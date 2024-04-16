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Во Франции сообщили плохие новости Зеленскому - РИА Новости, 16.04.2024
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12:11 16.04.2024 (обновлено: 13:55 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/rossiya-1940342000.html
Во Франции сообщили плохие новости Зеленскому
Во Франции сообщили плохие новости Зеленскому - РИА Новости, 16.04.2024
Во Франции сообщили плохие новости Зеленскому
Приглашение России на празднование высадки в Нормандию станет плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского, написал лидер французской партии... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:11
2024-04-16T13:55
в мире
россия
владимир зеленский
франция
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Приглашение России на празднование высадки в Нормандию станет плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. &quot;Это удача (приглашение России - Прим.ред)! Россия - страна, которая понесла самые большие потери в борьбе с нацистской Германией. Давайте уважать историю и погибших! Это не доставит радости Зеленскому и фанатам НАТО, которые попытаются оказать давление на Макрона. Поддастся ли он? Это весьма вероятно&quot;, — говорится в публикации.Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня. В конце декабря 2023 года Макрон не исключил, что Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году, "если ситуация на Украине изменится".
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в мире, россия, владимир зеленский, франция, нато
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Франция, НАТО
Во Франции сообщили плохие новости Зеленскому

Филиппо назвал приглашение России в Нормандию плохой новостью для Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Приглашение России на празднование высадки в Нормандию станет плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Это удача (приглашение России - Прим.ред)! Россия - страна, которая понесла самые большие потери в борьбе с нацистской Германией. Давайте уважать историю и погибших! Это не доставит радости Зеленскому и фанатам НАТО, которые попытаются оказать давление на Макрона. Поддастся ли он? Это весьма вероятно", — говорится в публикации.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня.

В конце декабря 2023 года Макрон не исключил, что Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году, "если ситуация на Украине изменится".
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