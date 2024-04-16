Во Франции сообщили плохие новости Зеленскому
Филиппо назвал приглашение России в Нормандию плохой новостью для Зеленского
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Приглашение России на празднование высадки в Нормандию станет плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
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"Это удача (приглашение России - Прим.ред)! Россия - страна, которая понесла самые большие потери в борьбе с нацистской Германией. Давайте уважать историю и погибших! Это не доставит радости Зеленскому и фанатам НАТО, которые попытаются оказать давление на Макрона. Поддастся ли он? Это весьма вероятно", — говорится в публикации.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня.
В конце декабря 2023 года Макрон не исключил, что Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году, "если ситуация на Украине изменится".
В конце декабря 2023 года Макрон не исключил, что Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году, "если ситуация на Украине изменится".