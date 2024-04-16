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Около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсы из ОАЭ - РИА Новости, 16.04.2024
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Туризм
 
23:52 16.04.2024 (обновлено: 23:58 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/reys-1940479220.html
Около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсы из ОАЭ
Около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсы из ОАЭ - РИА Новости, 16.04.2024
Около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсы из ОАЭ
Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые отложили из-за ливней, туристам предложено размещение и питание, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T23:52
2024-04-16T23:58
оаэ
туризм
россия
новости - туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые отложили из-за ливней, туристам предложено размещение и питание, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится", - сказала Ломидзе.
https://ria.ru/20240416/livni-1940422040.html
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оаэ, россия, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
ОАЭ, Туризм, Россия, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсы из ОАЭ

АТОР: около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней

© iStock.com / Mirjam ClausАэропорта Дубая
Аэропорта Дубая - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© iStock.com / Mirjam Claus
Аэропорта Дубая. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые отложили из-за ливней, туристам предложено размещение и питание, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится", - сказала Ломидзе.
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ТуризмОАЭРоссияНовости - ТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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