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Около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсы из ОАЭ

Около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсы из ОАЭ - РИА Новости, 16.04.2024

Около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсы из ОАЭ

Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые отложили из-за ливней, туристам предложено размещение и питание, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T23:52

2024-04-16T23:52

2024-04-16T23:58

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые отложили из-за ливней, туристам предложено размещение и питание, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится", - сказала Ломидзе.

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оаэ, россия, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)