https://ria.ru/20240416/restorany-1940478764.html

Четыре московских ресторана вошли в рейтинг всероссийской премии

Четыре московских ресторана вошли в рейтинг всероссийской премии - РИА Новости, 16.04.2024

Четыре московских ресторана вошли в рейтинг всероссийской премии

Четыре московских ресторана вошли в топ-5 всероссийской ресторанной премии Wheretoeat, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T23:43

2024-04-16T23:43

2024-04-16T23:43

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наталья сергунина

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Четыре московских ресторана вошли в топ-5 всероссийской ресторанной премии Wheretoeat, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. "Шестнадцатого апреля подвели итоги всероссийской ресторанной премии Wheretoeat. В пятерку лучших вошли сразу четыре столичных заведения", - говорится в сообщении. Отмечается, что впервые церемония вручения премии состоялась в столице, мероприятие проходило при поддержке правительства Москвы. "Москва — один из гастрономических центров России. Здесь представлен широкий выбор кухонь и концепций на любой вкус. При этом отрасль постоянно развивается. За последние десять лет число кафе и ресторанов в мегаполисе увеличилось вдвое, превысив 21,5 тысячи. Качество блюд и высокий уровень сервиса в городских заведениях отмечают гости со всего мира", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Отмечается, что в номинации "Лучший ресторан России" победили сразу два претендента — столичный Savva и петербургский BourgeoisBohemians. На второй строчке — московский AVA, на четвертой — Olluco, на пятой — Loona. Всего в топ-100 вошли 36 городских заведений.

https://ria.ru/20231225/roskachestvo-1917831687.html

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общество, москва, россия, наталья сергунина