Четыре московских ресторана вошли в рейтинг всероссийской премии
Четыре московских ресторана вошли в рейтинг всероссийской премии Wheretoeat
© Depositphotos.com / AntonMatyukhaШеф-повар
© Depositphotos.com / AntonMatyukha
Шеф-повар. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Четыре московских ресторана вошли в топ-5 всероссийской ресторанной премии Wheretoeat, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
"Шестнадцатого апреля подвели итоги всероссийской ресторанной премии Wheretoeat. В пятерку лучших вошли сразу четыре столичных заведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые церемония вручения премии состоялась в столице, мероприятие проходило при поддержке правительства Москвы.
"Москва — один из гастрономических центров России. Здесь представлен широкий выбор кухонь и концепций на любой вкус. При этом отрасль постоянно развивается. За последние десять лет число кафе и ресторанов в мегаполисе увеличилось вдвое, превысив 21,5 тысячи. Качество блюд и высокий уровень сервиса в городских заведениях отмечают гости со всего мира", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Отмечается, что в номинации "Лучший ресторан России" победили сразу два претендента — столичный Savva и петербургский BourgeoisBohemians. На второй строчке — московский AVA, на четвертой — Olluco, на пятой — Loona. Всего в топ-100 вошли 36 городских заведений.
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