https://ria.ru/20240416/repressii-1940443016.html

Лукашенко пригрозил губернаторам трех областей репрессиями

Лукашенко пригрозил губернаторам трех областей репрессиями - РИА Новости, 16.04.2024

Лукашенко пригрозил губернаторам трех областей репрессиями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от губернаторов трех областей страны улучшить ситуацию в сельском хозяйстве и пригрозил в случае... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:52

2024-04-16T18:52

2024-04-16T18:53

белоруссия

гомельская область

витебская область

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от губернаторов трех областей страны улучшить ситуацию в сельском хозяйстве и пригрозил в случае невыполнения поручения по результатам года "репрессиями". Как сообщило госагентство Белта, на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли Лукашенко предупредил руководителей трех регионов, где наиболее остро стоит тема сельского хозяйства, о жестком спросе за результат по итогам этого года. Глава государства обратился к руководителям Витебской, Могилевской и Гомельской областей Александру Субботину, Анатолию Исаченко и Ивану Крупко. "Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году - ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет", - приводит слова Лукашенко агентство. Президент добавил, что не позволит "вешать лапшу", каждое обещание губернаторов будет подвергнуто анализу. Касательно Витебской области он констатировал, что пока не получена желаемая отдача от создания агропромышленных объединений в этом регионе. "Вы всей областью меня трижды убеждали, что вот это наш путь. Нормальный путь: вот переработчик мяса или молока, а вон твоя зона (выращивания сельхозпродукции - ред.) - иди, вкладывайся, вместе работай. Что тут плохого? Нормально. Ну так вы же не сработали", - сказал Лукашенко. "Если мне в течение недели государственный контроль доложит, что у вас энергонасыщенные трактора стоят под забором или работают на износ, вы не то что не получите ни одного трактора… Еще открыто вам скажу, как бы непопулярно (ни звучало – ред.): вы все сядете. Вот и все", - добавил президент. Глава государства обратил внимание, что по-прежнему выявляются факты воровства топлива, о поддержке в закупке которого руководители регионов регулярно просят. Лукашенко также обратил внимание и на вопросы элементарной исполнительской дисциплины, в том числе по обеспечению сохранности скота. "Согласовывая назначения председателей райисполкомов, я всегда говорю: "Ребята, нужен результат! Если не хотите воевать, нужен результат на земле", - добавил Лукашенко.-0-

https://ria.ru/20231127/uvolnenie-1912197979.html

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гомельская область

витебская область

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белоруссия, гомельская область, витебская область, александр лукашенко, в мире