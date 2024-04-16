Лукашенко пригрозил губернаторам трех областей репрессиями
Лукашенко призвал улучшить ситуацию в АПК и пригрозил губернаторам репрессиями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от губернаторов трех областей страны улучшить ситуацию в сельском хозяйстве и пригрозил в случае невыполнения поручения по результатам года "репрессиями".
Как сообщило госагентство Белта, на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли Лукашенко предупредил руководителей трех регионов, где наиболее остро стоит тема сельского хозяйства, о жестком спросе за результат по итогам этого года. Глава государства обратился к руководителям Витебской, Могилевской и Гомельской областей Александру Субботину, Анатолию Исаченко и Ивану Крупко. "Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году - ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет", - приводит слова Лукашенко агентство.
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Президент добавил, что не позволит "вешать лапшу", каждое обещание губернаторов будет подвергнуто анализу.
Касательно Витебской области он констатировал, что пока не получена желаемая отдача от создания агропромышленных объединений в этом регионе. "Вы всей областью меня трижды убеждали, что вот это наш путь. Нормальный путь: вот переработчик мяса или молока, а вон твоя зона (выращивания сельхозпродукции - ред.) - иди, вкладывайся, вместе работай. Что тут плохого? Нормально. Ну так вы же не сработали", - сказал Лукашенко.
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"Если мне в течение недели государственный контроль доложит, что у вас энергонасыщенные трактора стоят под забором или работают на износ, вы не то что не получите ни одного трактора… Еще открыто вам скажу, как бы непопулярно (ни звучало – ред.): вы все сядете. Вот и все", - добавил президент.
Глава государства обратил внимание, что по-прежнему выявляются факты воровства топлива, о поддержке в закупке которого руководители регионов регулярно просят. Лукашенко также обратил внимание и на вопросы элементарной исполнительской дисциплины, в том числе по обеспечению сохранности скота. "Согласовывая назначения председателей райисполкомов, я всегда говорю: "Ребята, нужен результат! Если не хотите воевать, нужен результат на земле", - добавил Лукашенко.-0-
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