https://ria.ru/20240416/reka-1940432550.html

Уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1128 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1128 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1128 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1128 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:59

2024-04-16T17:59

2024-04-16T18:03

оренбург

прорыв дамбы в орске

оренбургский район

происшествия

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УФА, 16 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1128 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале."На 18.00 (16.00 мск) 16 апреля уровень воды в р. Урал у Оренбурга составляет 1128 см (-3 см с 16.00; -15 см с 8.00; опасный уровень превышен на 198 см). Уровень воды в р. Сакмара у Татарской Каргалы 806 см (+7 с 16.00; +45 см с 0.00; опасный уровень 870 см)", - говорится в сообщении.

оренбург

оренбургский район

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2024

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оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургский район, происшествия