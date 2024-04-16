https://ria.ru/20240416/reka-1940408449.html

Уровень воды в районе Кетово Курганской области превысил десять метров

Уровень воды в районе Кетово Курганской области превысил десять метров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в районе Кетово Курганской области превысил десять метров

Уровень реки Тобол в населенных пунктах вблизи Кургана превысил десять метров, сообщила пресс-служба правительства области. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:08

2024-04-16T16:08

2024-04-16T16:39

курганская область

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наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — РИА Новости. Уровень реки Тобол в населенных пунктах вблизи Кургана превысил десять метров, сообщила пресс-служба правительства области. "Продолжается рост уровня воды в районе населенных пунктов Кетовского округа — Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Менщиково, Белый Яр. В районе Санаторной и Кетово уровень воды превысил десять метров", — говорится в публикации.Администрация призвала жителей Кургана, Кетовского округа и других населенных пунктов в зоне затопления не медлить с эвакуацией.По данным мэрии Кургана, уровень воды в реке Тобол у города по состоянию на 18:00 (16:00 мск) поднялся с утра на 26 сантиметров и достиг 768 сантиметров. Опасным считается уровень 850 сантиметров.По прогнозу МЧС, вода продолжит прибывать в районе города в ближайшие пару дней. Максимальная ожидаемая величина — 1070 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 16 апреля, подтопленными в шести муниципальных округах остаются 305 домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940150962.html

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курганская область, белый яр, курган, наводнения в россии — 2024, происшествия