https://ria.ru/20240416/referendum-1940403964.html

Санду раскрыла, когда может пройти референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Санду раскрыла, когда может пройти референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 16.04.2024

Санду раскрыла, когда может пройти референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября, сообщила президент страны Майя Санду. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:51

2024-04-16T15:51

2024-04-16T16:53

в мире

молдавия

россия

майя санду

евросоюз

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg

КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября, сообщила президент страны Майя Санду."Конституционный суд принял решение — референдум о вступлении в ЕС является конституционным. Он может состояться 20 октября и будет содержать вопрос: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?" — написала она в Facebook*.Во вторник Конституционный суд Молдавии одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение референдума.Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — кандидат с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам своих граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

молдавия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, майя санду, евросоюз, украина