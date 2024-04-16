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Санду раскрыла, когда может пройти референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 16.04.2024
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15:51 16.04.2024 (обновлено: 16:53 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/referendum-1940403964.html
Санду раскрыла, когда может пройти референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Санду раскрыла, когда может пройти референдум о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 16.04.2024
Санду раскрыла, когда может пройти референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября, сообщила президент страны Майя Санду. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:51
2024-04-16T16:53
в мире
молдавия
россия
майя санду
евросоюз
украина
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября, сообщила президент страны Майя Санду."Конституционный суд принял решение — референдум о вступлении в ЕС является конституционным. Он может состояться 20 октября и будет содержать вопрос: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?" — написала она в Facebook*.Во вторник Конституционный суд Молдавии одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение референдума.Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — кандидат с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам своих граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
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в мире, молдавия, россия, майя санду, евросоюз, украина
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, Украина
Санду раскрыла, когда может пройти референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Санду: референдум о вступлении Молдавии в ЕС может состояться 20 октября

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября, сообщила президент страны Майя Санду.
"Конституционный суд принял решение — референдум о вступлении в ЕС является конституционным. Он может состояться 20 октября и будет содержать вопрос: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?" — написала она в Facebook*.
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Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — кандидат с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам своих граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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