Санду раскрыла, когда может пройти референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Санду: референдум о вступлении Молдавии в ЕС может состояться 20 октября
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября, сообщила президент страны Майя Санду.
"Конституционный суд принял решение — референдум о вступлении в ЕС является конституционным. Он может состояться 20 октября и будет содержать вопрос: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?" — написала она в Facebook*.
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Во вторник Конституционный суд Молдавии одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение референдума.
Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — кандидат с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам своих граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей.
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