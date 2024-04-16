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ПВО сбила 155 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/pvo-1940365865.html
ПВО сбила 155 украинских беспилотников за сутки
ПВО сбила 155 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 16.04.2024
ПВО сбила 155 украинских беспилотников за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 155 украинских беспилотников, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM и другие цели,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:50
2024-04-16T13:50
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великобритания
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 155 украинских беспилотников, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 063 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, россия, великобритания, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
США, Россия, Великобритания, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 155 украинских беспилотников за сутки

МО РФ: ПВО за сутки сбила 155 украинских беспилотников и 6 ракет Storm Shadow

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 155 украинских беспилотников, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 063 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВеликобританияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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