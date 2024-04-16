ПВО сбила 155 украинских беспилотников за сутки
МО РФ: ПВО за сутки сбила 155 украинских беспилотников и 6 ракет Storm Shadow
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 155 украинских беспилотников, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 063 единицы специальной военной автомобильной техники.
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