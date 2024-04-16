https://ria.ru/20240416/pvo-1940365865.html

ПВО сбила 155 украинских беспилотников за сутки

ПВО сбила 155 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 16.04.2024

ПВО сбила 155 украинских беспилотников за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 155 украинских беспилотников, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM и другие цели,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:50

2024-04-16T13:50

2024-04-16T13:50

сша

россия

великобритания

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 155 украинских беспилотников, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 063 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, великобритания, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)