https://ria.ru/20240416/pvo-1940314198.html

ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара - РИА Новости, 16.04.2024

ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

ВСУ попытались атаковать Курскую область с помощью воздушного шара, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:57

2024-04-16T09:57

2024-04-16T12:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

курская область

безопасность

белгородская область

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВСУ попытались атаковать Курскую область с помощью воздушного шара, сообщило Минобороны."Около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Силы ПВО уничтожили украинский МВШ над регионом.Кроме того, около 09:30 вооруженные силы сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью.Украинские войска регулярно пытаются атаковать объекты на территории России, в основном при помощи дронов, силы ПВО пресекают их действия.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

белгородская область

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2024

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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность, белгородская область