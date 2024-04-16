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ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара
ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара - РИА Новости, 16.04.2024
ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара
ВСУ попытались атаковать Курскую область с помощью воздушного шара, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:57
2024-04-16T09:57
2024-04-16T12:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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курская область
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВСУ попытались атаковать Курскую область с помощью воздушного шара, сообщило Минобороны."Около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Силы ПВО уничтожили украинский МВШ над регионом.Кроме того, около 09:30 вооруженные силы сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью.Украинские войска регулярно пытаются атаковать объекты на территории России, в основном при помощи дронов, силы ПВО пресекают их действия.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность, Белгородская область
ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара
МО: ВСУ попытались атаковать Россию с помощью малоразмерного воздушного шара