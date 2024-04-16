Рейтинг@Mail.ru
"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/putin-1940422831.html
"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине
"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине - РИА Новости, 16.04.2024
"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине
ВС России могут спокойно продвигать вперед на Украине и уже ничто не сможет их остановить, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:12
2024-04-16T17:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
белоруссия
рэй макговерн
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВС России могут спокойно продвигать вперед на Украине и уже ничто не сможет их остановить, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя заявление президента Владимира Путина о переговорах."Путин встретился с презентом Белоруссии Лукашенко, и было примечательно, что он говорил о готовности к переговорам. &lt;…&gt; У России есть возможности, чтобы двигаться вперед, теперь нет ничего, чтобы стояло на их пути. Они могут сделать больше, чем просто истощить (ВСУ. — Прим.ред.)", — отметил он.По мнению эксперта, ВС России могут в том числе дойти до реки Днепр и перейти ее, если это потребуется. Он также напомнил, что уже неоднократно говорил о невозможности изменить движение Москвы к победе на Украине.ВСУ не хватает людей, поэтому даже если США сейчас передадут вооружения, то это не изменит ситуацию, резюмировал Макговерн.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульского соглашения, но с тех пор реалии изменились.
https://ria.ru/20240416/vsu-1940401652.html
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940384544.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, белоруссия, рэй макговерн, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белоруссия, Рэй Макговерн, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине

Макговерн: ВС России уже ничто не сможет остановить на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВС России могут спокойно продвигать вперед на Украине и уже ничто не сможет их остановить, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя заявление президента Владимира Путина о переговорах.
"Путин встретился с презентом Белоруссии Лукашенко, и было примечательно, что он говорил о готовности к переговорам. <…> У России есть возможности, чтобы двигаться вперед, теперь нет ничего, чтобы стояло на их пути. Они могут сделать больше, чем просто истощить (ВСУ. — Прим.ред.)", — отметил он.
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Скандал в рядах ВСУ вынудил Киев пойти на отчаянный шаг, пишут СМИ
Вчера, 15:45
По мнению эксперта, ВС России могут в том числе дойти до реки Днепр и перейти ее, если это потребуется. Он также напомнил, что уже неоднократно говорил о невозможности изменить движение Москвы к победе на Украине.
ВСУ не хватает людей, поэтому даже если США сейчас передадут вооружения, то это не изменит ситуацию, резюмировал Макговерн.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульского соглашения, но с тех пор реалии изменились.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Город потерян". На Западе забили тревогу после признания Сырского
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелоруссияРэй МакговернВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала