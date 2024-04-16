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"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине
"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине - РИА Новости, 16.04.2024
"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине
ВС России могут спокойно продвигать вперед на Украине и уже ничто не сможет их остановить, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:12
2024-04-16T17:12
2024-04-16T17:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
белоруссия
рэй макговерн
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВС России могут спокойно продвигать вперед на Украине и уже ничто не сможет их остановить, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя заявление президента Владимира Путина о переговорах."Путин встретился с презентом Белоруссии Лукашенко, и было примечательно, что он говорил о готовности к переговорам. <…> У России есть возможности, чтобы двигаться вперед, теперь нет ничего, чтобы стояло на их пути. Они могут сделать больше, чем просто истощить (ВСУ. — Прим.ред.)", — отметил он.По мнению эксперта, ВС России могут в том числе дойти до реки Днепр и перейти ее, если это потребуется. Он также напомнил, что уже неоднократно говорил о невозможности изменить движение Москвы к победе на Украине.ВСУ не хватает людей, поэтому даже если США сейчас передадут вооружения, то это не изменит ситуацию, резюмировал Макговерн.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульского соглашения, но с тех пор реалии изменились.
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россия, украина, белоруссия, рэй макговерн, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белоруссия, Рэй Макговерн, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине
Макговерн: ВС России уже ничто не сможет остановить на Украине