https://ria.ru/20240416/putin-1940422831.html

"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине

"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине - РИА Новости, 16.04.2024

"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине

ВС России могут спокойно продвигать вперед на Украине и уже ничто не сможет их остановить, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:12

2024-04-16T17:12

2024-04-16T17:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

белоруссия

рэй макговерн

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВС России могут спокойно продвигать вперед на Украине и уже ничто не сможет их остановить, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя заявление президента Владимира Путина о переговорах."Путин встретился с презентом Белоруссии Лукашенко, и было примечательно, что он говорил о готовности к переговорам. <…> У России есть возможности, чтобы двигаться вперед, теперь нет ничего, чтобы стояло на их пути. Они могут сделать больше, чем просто истощить (ВСУ. — Прим.ред.)", — отметил он.По мнению эксперта, ВС России могут в том числе дойти до реки Днепр и перейти ее, если это потребуется. Он также напомнил, что уже неоднократно говорил о невозможности изменить движение Москвы к победе на Украине.ВСУ не хватает людей, поэтому даже если США сейчас передадут вооружения, то это не изменит ситуацию, резюмировал Макговерн.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульского соглашения, но с тех пор реалии изменились.

https://ria.ru/20240416/vsu-1940401652.html

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940384544.html

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россия, украина, белоруссия, рэй макговерн, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)