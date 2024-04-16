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Памфилова вручила Путину удостоверение президента - РИА Новости, 16.04.2024
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13:16 16.04.2024 (обновлено: 15:14 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/putin-1940358250.html
Памфилова вручила Путину удостоверение президента
Памфилова вручила Путину удостоверение президента - РИА Новости, 16.04.2024
Памфилова вручила Путину удостоверение президента
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в Кремле вручила удостоверение президента России Владимиру Путину, победившему на выборах главы... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:16
2024-04-16T15:14
политика
россия
владимир путин
элла памфилова
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в Кремле вручила удостоверение президента России Владимиру Путину, победившему на выборах главы государства.Документ находился в лакированной коробке. На само удостоверение золотым тиснением нанесены изображение двуглавого орла и надпись: "Президент Российской Федерации". В документе указаны имя и должность.В свою очередь, Путин поблагодарил главу и сотрудников ЦИК."Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня", — сказал избранный президент.Памфилова итоги выборов назвала беспрецедентными."Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию", — подчеркнула она.Глава ЦИК отметила, что в ходе этой кампании фиксировалось "неприличное вмешательство в процесс" со стороны недоброжелателей."Руками своих украинских подельников, сидящих в Киеве, они практически организовали террор. Мы все это видели. Это не только в отношении наших приграничных (территорий. — Прим. ред.), эти взрывы, убийства людей и все вместе", — сообщила Памфилова.Она подчеркнула, что с угрозами, запугиванием, попытками шантажа столкнулись и члены комиссии.Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов.
https://ria.ru/20240412/putin-1939536241.html
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политика, россия, владимир путин, элла памфилова
Политика, Россия, Владимир Путин, Элла Памфилова
Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Глава ЦИК Памфилова вручила выигравшему выборы Путину удостоверение президента

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время встречи
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в Кремле вручила удостоверение президента России Владимиру Путину, победившему на выборах главы государства.
Документ находился в лакированной коробке. На само удостоверение золотым тиснением нанесены изображение двуглавого орла и надпись: "Президент Российской Федерации". В документе указаны имя и должность.
© Фото : Администрация Президента РоссииГлава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации
Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании Президентом Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Администрация Президента России
Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации
В свою очередь, Путин поблагодарил главу и сотрудников ЦИК.
"Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня", — сказал избранный президент.
Памфилова итоги выборов назвала беспрецедентными.
"Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию", — подчеркнула она.
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Глава ЦИК отметила, что в ходе этой кампании фиксировалось "неприличное вмешательство в процесс" со стороны недоброжелателей.
«
"Руками своих украинских подельников, сидящих в Киеве, они практически организовали террор. Мы все это видели. Это не только в отношении наших приграничных (территорий. — Прим. ред.), эти взрывы, убийства людей и все вместе", — сообщила Памфилова.
Она подчеркнула, что с угрозами, запугиванием, попытками шантажа столкнулись и члены комиссии.
Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов.
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