https://ria.ru/20240416/putin-1940343843.html
Путин проведет встречу с главой ЦИК
Путин проведет встречу с главой ЦИК - РИА Новости, 16.04.2024
Путин проведет встречу с главой ЦИК
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:18
2024-04-16T12:18
2024-04-16T12:18
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. Сегодня у него будет встреча - Элла Памфилова, глава Центризбиркома. Это будет очная встреча в Кремле", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что у президента также планируется несколько очных встреч закрытого характера.
https://ria.ru/20240321/prezident-1934671586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Элла Памфилова
Путин проведет встречу с главой ЦИК
Песков: президент Путин во вторник проведет встречу с главой ЦИК РФ Памфиловой