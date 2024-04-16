https://ria.ru/20240416/putin-1940343843.html

Путин проведет встречу с главой ЦИК

Путин проведет встречу с главой ЦИК - РИА Новости, 16.04.2024

Путин проведет встречу с главой ЦИК

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:18

2024-04-16T12:18

2024-04-16T12:18

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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элла памфилова

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. Сегодня у него будет встреча - Элла Памфилова, глава Центризбиркома. Это будет очная встреча в Кремле", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что у президента также планируется несколько очных встреч закрытого характера.

https://ria.ru/20240321/prezident-1934671586.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, элла памфилова