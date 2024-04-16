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Путин проведет встречу с главой ЦИК - РИА Новости, 16.04.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:18 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/putin-1940343843.html
Путин проведет встречу с главой ЦИК
Путин проведет встречу с главой ЦИК - РИА Новости, 16.04.2024
Путин проведет встречу с главой ЦИК
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:18
2024-04-16T12:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
элла памфилова
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. Сегодня у него будет встреча - Элла Памфилова, глава Центризбиркома. Это будет очная встреча в Кремле", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что у президента также планируется несколько очных встреч закрытого характера.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Элла Памфилова
Путин проведет встречу с главой ЦИК

Песков: президент Путин во вторник проведет встречу с главой ЦИК РФ Памфиловой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. Сегодня у него будет встреча - Элла Памфилова, глава Центризбиркома. Это будет очная встреча в Кремле", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что у президента также планируется несколько очных встреч закрытого характера.
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ по итогам голосования на выборах президента РФ 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
ЦИК принял постановление о результатах выборов президента России
21 марта, 12:59
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭлла Памфилова
 
 
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