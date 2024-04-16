https://ria.ru/20240416/putin-1940343541.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 16.04.2024

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, о котором проинформируют по его итогам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:17

2024-04-16T12:17

2024-04-16T12:19

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, о котором проинформируют по его итогам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Заранее не буду анонсировать. По итогам вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240416/putin-1940343843.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин