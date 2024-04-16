https://ria.ru/20240416/putin-1940343541.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 16.04.2024
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, о котором проинформируют по его итогам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:17
2024-04-16T12:17
2024-04-16T12:19
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935316205_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_089447d576a897740c14a4d3f2505361.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, о котором проинформируют по его итогам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Заранее не буду анонсировать. По итогам вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240416/putin-1940343843.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935316205_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_1d971040d644ce8dd22f30dcb25676b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин во вторник проведет международный телефонный разговор