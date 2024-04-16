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Депутат назвал Пугачеву бабушкой, которая когда-то пела - РИА Новости, 16.04.2024
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Шоубиз
 
15:11 16.04.2024 (обновлено: 19:22 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/pugacheva-1940387888.html
Депутат назвал Пугачеву бабушкой, которая когда-то пела
Депутат назвал Пугачеву бабушкой, которая когда-то пела - РИА Новости, 16.04.2024
Депутат назвал Пугачеву бабушкой, которая когда-то пела
Певица Алла Пугачева, которая 15 апреля отметила свое 75-летие, не является кумиром для молодежи, для нее она "бабушка, которая когда-то пела", считает первый... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:11
2024-04-16T19:22
ссср
алла пугачева
александр шолохов
шоубиз
общество
россия
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Певица Алла Пугачева, которая 15 апреля отметила свое 75-летие, не является кумиром для молодежи, для нее она "бабушка, которая когда-то пела", считает первый зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов. Советской и российской эстрадной певице, народной артистке СССР Алле Пугачевой в понедельник исполнилось 75 лет. "Для современной России, причем в силу объективных причин, для той же молодежи она является той же бабушкой, которая когда-то для кого-то пела, сейчас для них она не является не то что кумиром, вообще даже тем, кого стоит слушать", - сказал он РИА Новости. Парламентарий добавил, что некоторое число людей было когда-то покорено ее творчеством. По его словам, во времена СССР у Пугачевой были реально "талантливые вещи", за неимением большого количества звезд на тот момент она действительно была очень популярна. Депутат отметил, что для него это пример того, когда "длительное восхваление человека может привести к абсолютной потере реальности".
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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ссср, алла пугачева, александр шолохов, общество, россия
СССР, Алла Пугачева, Александр Шолохов, Шоубиз, Общество, Россия
Депутат назвал Пугачеву бабушкой, которая когда-то пела

Шолохов: Пугачева не является кумиром для молодежи, она "бабушка, которая пела"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Певица Алла Пугачева, которая 15 апреля отметила свое 75-летие, не является кумиром для молодежи, для нее она "бабушка, которая когда-то пела", считает первый зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.
Советской и российской эстрадной певице, народной артистке СССР Алле Пугачевой в понедельник исполнилось 75 лет.
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"Для современной России, причем в силу объективных причин, для той же молодежи она является той же бабушкой, которая когда-то для кого-то пела, сейчас для них она не является не то что кумиром, вообще даже тем, кого стоит слушать", - сказал он РИА Новости.
Парламентарий добавил, что некоторое число людей было когда-то покорено ее творчеством. По его словам, во времена СССР у Пугачевой были реально "талантливые вещи", за неимением большого количества звезд на тот момент она действительно была очень популярна.
Депутат отметил, что для него это пример того, когда "длительное восхваление человека может привести к абсолютной потере реальности".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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ШоубизСССРАлла ПугачеваАлександр ШолоховОбществоРоссия
 
 
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