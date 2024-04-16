https://ria.ru/20240416/pugacheva-1940387888.html
Депутат назвал Пугачеву бабушкой, которая когда-то пела
Депутат назвал Пугачеву бабушкой, которая когда-то пела - РИА Новости, 16.04.2024
Депутат назвал Пугачеву бабушкой, которая когда-то пела
Певица Алла Пугачева, которая 15 апреля отметила свое 75-летие, не является кумиром для молодежи, для нее она "бабушка, которая когда-то пела", считает первый... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:11
2024-04-16T15:11
2024-04-16T19:22
ссср
алла пугачева
александр шолохов
шоубиз
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939511184_0:223:3152:1996_1920x0_80_0_0_21f352d743464fb3356eb11046858f0f.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Певица Алла Пугачева, которая 15 апреля отметила свое 75-летие, не является кумиром для молодежи, для нее она "бабушка, которая когда-то пела", считает первый зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов. Советской и российской эстрадной певице, народной артистке СССР Алле Пугачевой в понедельник исполнилось 75 лет. "Для современной России, причем в силу объективных причин, для той же молодежи она является той же бабушкой, которая когда-то для кого-то пела, сейчас для них она не является не то что кумиром, вообще даже тем, кого стоит слушать", - сказал он РИА Новости. Парламентарий добавил, что некоторое число людей было когда-то покорено ее творчеством. По его словам, во времена СССР у Пугачевой были реально "талантливые вещи", за неимением большого количества звезд на тот момент она действительно была очень популярна. Депутат отметил, что для него это пример того, когда "длительное восхваление человека может привести к абсолютной потере реальности".
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20231116/simonyan-1909808193.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939511184_299:51:2960:2047_1920x0_80_0_0_4b0d1fb1e91b3553be62ede9ccc983fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, алла пугачева, александр шолохов, общество, россия
СССР, Алла Пугачева, Александр Шолохов, Шоубиз, Общество, Россия
Депутат назвал Пугачеву бабушкой, которая когда-то пела
Шолохов: Пугачева не является кумиром для молодежи, она "бабушка, которая пела"