https://ria.ru/20240416/proverka-1940460406.html

В Госдуме просят СК провести проверку после заражения детей туберкулезом

В Госдуме просят СК провести проверку после заражения детей туберкулезом - РИА Новости, 16.04.2024

В Госдуме просят СК провести проверку после заражения детей туберкулезом

Депутат Госдумы Нина Останина попросила главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дать поручение провести всестороннюю проверку по случаю заражения... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T20:52

2024-04-16T20:52

2024-04-16T20:52

происшествия

дальнегорск

приморский край

россия

александр бастрыкин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина попросила главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дать поручение провести всестороннюю проверку по случаю заражения детей туберкулёзом в школе приморского Дальнегорска. "Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выражает обеспокоенность случаем массового заражения детей туберкулезом в общеобразовательной школе №17 города Дальнегорска Приморского края... В связи с этим, обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать поручение провести всестороннюю проверку по данному факту", - написала она в своем Telegram-канале. В обращении депутат просит проверить деятельность не только данной общеобразовательной организации, но и всех образовательных организаций Приморского края и региональных должностных лиц, отвечающих за безопасность детей: Роспотребнадзора и Минздрава. "Прошу, также выяснить, как высший исполнительный орган власти Приморского края контролировал работу профильных министерств и ведомств, отвечающих за жизнь и здоровье детей", - добавила Останина. Уголовное дело было возбуждено после того, как в школе Дальнегорска в Приморье выявили четыре случая заболевания туберкулезом у детей, сообщил ранее РИА Новости представитель краевой прокуратуры. Ранее во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 было обнаружено и подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, выполнили КТ легких, им предлагается бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. Такую помощь уже получают 8 школьников, еще четверо отправятся на реабилитацию в ближайшее время.

https://ria.ru/20240329/anapa-1936602419.html

https://ria.ru/20240404/virus-1937761944.html

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происшествия, дальнегорск, приморский край, россия, александр бастрыкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)