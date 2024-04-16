В Госдуме просят СК провести проверку после заражения детей туберкулезом
В ГД просят СК провести проверку после заражения детей туберкулезом в Приморье
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина попросила главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дать поручение провести всестороннюю проверку по случаю заражения детей туберкулёзом в школе приморского Дальнегорска.
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"Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выражает обеспокоенность случаем массового заражения детей туберкулезом в общеобразовательной школе №17 города Дальнегорска Приморского края... В связи с этим, обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать поручение провести всестороннюю проверку по данному факту", - написала она в своем Telegram-канале.
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В обращении депутат просит проверить деятельность не только данной общеобразовательной организации, но и всех образовательных организаций Приморского края и региональных должностных лиц, отвечающих за безопасность детей: Роспотребнадзора и Минздрава.
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"Прошу, также выяснить, как высший исполнительный орган власти Приморского края контролировал работу профильных министерств и ведомств, отвечающих за жизнь и здоровье детей", - добавила Останина.
Уголовное дело было возбуждено после того, как в школе Дальнегорска в Приморье выявили четыре случая заболевания туберкулезом у детей, сообщил ранее РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
Ранее во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 было обнаружено и подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, выполнили КТ легких, им предлагается бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. Такую помощь уже получают 8 школьников, еще четверо отправятся на реабилитацию в ближайшее время.