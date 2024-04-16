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Подозреваемого в покушении на убийство в драке в Саратове отправили в СИЗО

Подозреваемого в покушении на убийство в драке в Саратове отправили в СИЗО - РИА Новости, 16.04.2024

Подозреваемого в покушении на убийство в драке в Саратове отправили в СИЗО

Волжский районный суд Саратова отправил в СИЗО подозреваемого в покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова, сообщило региональное управление... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:24

2024-04-16T18:24

2024-04-16T18:24

происшествия

саратов

россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова отправил в СИЗО подозреваемого в покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.Ранее в полиции сообщили, что "Лада Приора" сбила пешехода на центральной пешеходной улице Саратова - проспекте Столыпина в воскресенье около 6.00 (5.00 мск), пострадавший госпитализирован. СК завел дело о покушении на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений. По версии следствия, в ходе массовой драки с участием нескольких десятков человек, один из участников конфликта на автомобиле сбил другого и попытался сбить еще нескольких, но те смогли уклониться, после чего водитель скрылся. Следователи задержали подозреваемого. "По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области судом 24-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230917/draka-1896852988.html

саратов

россия

саратовская область

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происшествия, саратов, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)