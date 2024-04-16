https://ria.ru/20240416/prigovor-1940338728.html

Мосгорсуд признал заочный приговор блогеру Кацу* по делу о фейках законным

Мосгорсуд признал заочный приговор блогеру Кацу* по делу о фейках законным - РИА Новости, 16.04.2024

Мосгорсуд признал заочный приговор блогеру Кацу* по делу о фейках законным

Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Максиму Кацу* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:54

2024-04-16T11:54

2024-04-16T11:54

происшествия

москва

россия

украина

максим кац

московский городской суд

youtube

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Максиму Кацу* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Басманного суда Москвы оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Столичный суд в августе прошлого года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима с запретом администрировать ресурсы в интернете на срок 4 года. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии. Кац* обвинялся в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html

москва

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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