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Мосгорсуд признал заочный приговор блогеру Кацу* по делу о фейках законным
Мосгорсуд признал заочный приговор блогеру Кацу* по делу о фейках законным - РИА Новости, 16.04.2024
Мосгорсуд признал заочный приговор блогеру Кацу* по делу о фейках законным
Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Максиму Кацу* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:54
2024-04-16T11:54
2024-04-16T11:54
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Максиму Кацу* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Басманного суда Москвы оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Столичный суд в августе прошлого года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима с запретом администрировать ресурсы в интернете на срок 4 года. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии. Кац* обвинялся в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
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РИА Новости
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Мосгорсуд признал заочный приговор блогеру Кацу* по делу о фейках законным
Мосгорсуд оставил приговор блогеру Кацу по делу о фейках об армии без изменений