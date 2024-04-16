https://ria.ru/20240416/priangare-1940288197.html

В Слюдянском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности

В Слюдянском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 16.04.2024

В Слюдянском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Слюдянском районе Приангарья в связи с угрозой схода селей, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T02:05

2024-04-16T02:05

2024-04-16T02:05

происшествия

слюдянский район

иркутская область

киренский район

игорь кобзев

наводнения в россии — 2024

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ИРКУТСК, 16 апр - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Слюдянском районе Приангарья в связи с угрозой схода селей, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.В правительстве Иркутской области прошло заседание комиссии по ЧС. На нем были рассмотрены вопросы, связанные с безопасным прохождением весеннего половодья и пожароопасного сезона. "Вводится режим повышенной готовности, связанный с угрозой схода селей в Слюдянском районе. Поставил задачу проработать вопрос максимально возможного сокращения сроков реализации проекта по созданию комплексной системы оповещения. В Слюдянском районе это нужно сделать до конца мая текущего года. Это обеспечит экстренное оповещение населения о возможном сходе селевых потоков", - написал Кобзев. Он также отметил, что в возможную зону схода селей попадают восемь населённых пунктов района. Губернатор также обратил внимание на необходимость ликвидировать угрозу возгорания деревьев, которые в прошлом году во время урагана повалило в Киренском районе на площади 20 тысяч гектаров. В настоящее время в семи населенных пунктах муниципалитета созданы минерализованные полосы. Эта работа продолжается. Кроме того, для оперативного реагирования на возгорания в каждом населенном пункте будут созданы дополнительные лесопожарные посты. В случае неблагоприятного прогноза повышения классов пожарной опасности в регионе подготовлен план межрайонной переброски сил и средств.

https://ria.ru/20240415/peskov-1940109160.html

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940258409.html

слюдянский район

иркутская область

киренский район

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происшествия, слюдянский район, иркутская область, киренский район, игорь кобзев, наводнения в россии — 2024