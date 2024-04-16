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В Слюдянском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 16.04.2024
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02:05 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/priangare-1940288197.html
В Слюдянском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности
В Слюдянском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 16.04.2024
В Слюдянском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Слюдянском районе Приангарья в связи с угрозой схода селей, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T02:05
2024-04-16T02:05
происшествия
слюдянский район
иркутская область
киренский район
игорь кобзев
наводнения в россии — 2024
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ИРКУТСК, 16 апр - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Слюдянском районе Приангарья в связи с угрозой схода селей, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.В правительстве Иркутской области прошло заседание комиссии по ЧС. На нем были рассмотрены вопросы, связанные с безопасным прохождением весеннего половодья и пожароопасного сезона. "Вводится режим повышенной готовности, связанный с угрозой схода селей в Слюдянском районе. Поставил задачу проработать вопрос максимально возможного сокращения сроков реализации проекта по созданию комплексной системы оповещения. В Слюдянском районе это нужно сделать до конца мая текущего года. Это обеспечит экстренное оповещение населения о возможном сходе селевых потоков", - написал Кобзев. Он также отметил, что в возможную зону схода селей попадают восемь населённых пунктов района. Губернатор также обратил внимание на необходимость ликвидировать угрозу возгорания деревьев, которые в прошлом году во время урагана повалило в Киренском районе на площади 20 тысяч гектаров. В настоящее время в семи населенных пунктах муниципалитета созданы минерализованные полосы. Эта работа продолжается. Кроме того, для оперативного реагирования на возгорания в каждом населенном пункте будут созданы дополнительные лесопожарные посты. В случае неблагоприятного прогноза повышения классов пожарной опасности в регионе подготовлен план межрайонной переброски сил и средств.
https://ria.ru/20240415/peskov-1940109160.html
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слюдянский район
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происшествия, слюдянский район, иркутская область, киренский район, игорь кобзев, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Слюдянский район, Иркутская область, Киренский район, Игорь Кобзев, Наводнения в России — 2024
В Слюдянском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности

В районе Приангарья ввели режим повышенной готовности из-за угрозы схода селей

© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краюСотрудник Следственного комитета на месте схода селевого потока
Сотрудник Следственного комитета на месте схода селевого потока - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краю
Сотрудник Следственного комитета на месте схода селевого потока. Архивное фото
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ИРКУТСК, 16 апр - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Слюдянском районе Приангарья в связи с угрозой схода селей, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
В правительстве Иркутской области прошло заседание комиссии по ЧС. На нем были рассмотрены вопросы, связанные с безопасным прохождением весеннего половодья и пожароопасного сезона.
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"Вводится режим повышенной готовности, связанный с угрозой схода селей в Слюдянском районе. Поставил задачу проработать вопрос максимально возможного сокращения сроков реализации проекта по созданию комплексной системы оповещения. В Слюдянском районе это нужно сделать до конца мая текущего года. Это обеспечит экстренное оповещение населения о возможном сходе селевых потоков", - написал Кобзев.
Он также отметил, что в возможную зону схода селей попадают восемь населённых пунктов района.
Губернатор также обратил внимание на необходимость ликвидировать угрозу возгорания деревьев, которые в прошлом году во время урагана повалило в Киренском районе на площади 20 тысяч гектаров. В настоящее время в семи населенных пунктах муниципалитета созданы минерализованные полосы. Эта работа продолжается. Кроме того, для оперативного реагирования на возгорания в каждом населенном пункте будут созданы дополнительные лесопожарные посты.
В случае неблагоприятного прогноза повышения классов пожарной опасности в регионе подготовлен план межрайонной переброски сил и средств.
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ПроисшествияСлюдянский районИркутская областьКиренский районИгорь КобзевНаводнения в России — 2024
 
 
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