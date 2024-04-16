В Слюдянском районе Приангарья ввели режим повышенной готовности
В районе Приангарья ввели режим повышенной готовности из-за угрозы схода селей
© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краюСотрудник Следственного комитета на месте схода селевого потока
Сотрудник Следственного комитета на месте схода селевого потока. Архивное фото
ИРКУТСК, 16 апр - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Слюдянском районе Приангарья в связи с угрозой схода селей, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
В правительстве Иркутской области прошло заседание комиссии по ЧС. На нем были рассмотрены вопросы, связанные с безопасным прохождением весеннего половодья и пожароопасного сезона.
"Вводится режим повышенной готовности, связанный с угрозой схода селей в Слюдянском районе. Поставил задачу проработать вопрос максимально возможного сокращения сроков реализации проекта по созданию комплексной системы оповещения. В Слюдянском районе это нужно сделать до конца мая текущего года. Это обеспечит экстренное оповещение населения о возможном сходе селевых потоков", - написал Кобзев.
Он также отметил, что в возможную зону схода селей попадают восемь населённых пунктов района.
Губернатор также обратил внимание на необходимость ликвидировать угрозу возгорания деревьев, которые в прошлом году во время урагана повалило в Киренском районе на площади 20 тысяч гектаров. В настоящее время в семи населенных пунктах муниципалитета созданы минерализованные полосы. Эта работа продолжается. Кроме того, для оперативного реагирования на возгорания в каждом населенном пункте будут созданы дополнительные лесопожарные посты.
В случае неблагоприятного прогноза повышения классов пожарной опасности в регионе подготовлен план межрайонной переброски сил и средств.