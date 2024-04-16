https://ria.ru/20240416/predpensionery-1940340030.html

Голикова рассказала, сколько россиян работают в возрасте от 40 до 54 лет

Голикова рассказала, сколько россиян работают в возрасте от 40 до 54 лет - РИА Новости, 16.04.2024

Голикова рассказала, сколько россиян работают в возрасте от 40 до 54 лет

Более 94% жителей России в возрасте от 40 до 54 лет работают, это максимальная занятость в этом возрастном промежутке за последние 15 лет, сообщила вице-премьер РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:00

2024-04-16T12:00

2024-04-16T12:00

выставка-форум "россия"

общество

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 94% жителей России в возрасте от 40 до 54 лет работают, это максимальная занятость в этом возрастном промежутке за последние 15 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Не могу не сказать о численности работников старше 40 лет. Уровень участия в рабочей силе от 40 до 54 лет находится, наверное, на самом максимуме за последние 15 лет. Это более, чем 94%. Такой занятости в этих возрастах давно уже не наблюдалось", - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры" на выставке-форуме "Россия". По её словам, занятость среди работников в возрасте 50-54 лет составляет 92,2%. И для содействия трудоустройства этой категории граждан в том числе разрабатываются программы переобучения. Она напомнила, что безработица сегодня находится на исторически низком уровне - 2,8%. Это новый минимум за все время наблюдения.

https://ria.ru/20240311/zarplata-1932243308.html

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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова