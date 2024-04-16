https://ria.ru/20240416/pozhar-1940326167.html
В Евпатории произошел пожар в зоопарке
В Евпатории произошел пожар в зоопарке - РИА Новости, 16.04.2024
В Евпатории произошел пожар в зоопарке
Минувшей ночью в Евпатории произошел пожар в пятиэтажном здании зоопарка "Тропик парк", сообщили РИА новости в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:55
2024-04-16T10:55
2024-04-16T14:50
происшествия
евпатория
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Минувшей ночью в Евпатории произошел пожар в пятиэтажном здании зоопарка "Тропик парк", сообщили РИА новости в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. "Сигнал о пожаре получен в МЧС в 02:33, ликвидировано открытое горение в 04:47 мск", — сказали в ведомстве.В МЧС отметили, что их сотрудники спасли двух медведей, но пока не могут уточнить, какие животные погибли.В свою очередь, в СУ СК России по Крыму сообщили, что пятиэтажное здание зоопарка сгорело дотла, конструкция обрушилась."Силами сотрудников МЧС из горящего помещения была спасена женщина и несколько животных. Предварительно, погибших граждан в результате происшествия нет", — добавили в ведомстве.Следователи проводят проверку о возможном нарушении статьи "Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения".Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в результате пожара погибли более 200 обитателей зоопарка, в их числе могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, множество редких птиц."Более 200 обитателей зоопарка погибли. Спасены медведи, чей вольер был на первом этаже, и еще несколько животных", — сказал собеседник агентства."Тропик Парк" — зоопарк экзотических животных в Евпатории, расположенный в заброшенном парке аттракционов на улице Токарева. В нем содержались в основном тропические экзотические животные — земноводные, рептилии, птицы и приматы.На первом этаже здания размещались крокодилы, лемуры, носухи, мартышки, попугаи, питоны, императорские удавы, черепахи, декоративных свинки, хомячки. На втором этаже жили гекконы, лягушки-древолазы, хамелеоны, черепаха мата-мата и пауки-птицееды. Пернатые жители экзотариума занимали третий этаж — это ара арлекин, нимфа корелла, кенар певчий, попугай розелла пестрая и другие. На четвертом и пятом этажах обитали носухи, сурикаты, мартышка мона, капибара, декоративные кролики, обезьянки саймири и капуцин.
https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html
https://ria.ru/20231026/pozhar-1905295464.html
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Спасенные медведи после пожара в зоопарке Евпатории
Спасенные медведи после пожара в зоопарке Евпатории
2024-04-16T10:55
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РИА Новости
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происшествия, евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Евпатория, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Евпатории произошел пожар в зоопарке
В Евпатории произошел пожар в зоопарке, часть животных удалось спасти
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Минувшей ночью в Евпатории произошел пожар в пятиэтажном здании зоопарка "Тропик парк", сообщили РИА новости в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
«
"Сигнал о пожаре получен в МЧС в 02:33, ликвидировано открытое горение в 04:47 мск", — сказали в ведомстве.
В МЧС отметили, что их сотрудники спасли двух медведей, но пока не могут уточнить, какие животные погибли.
В свою очередь, в СУ СК России по Крыму сообщили, что пятиэтажное здание зоопарка сгорело дотла, конструкция обрушилась.
«
"Силами сотрудников МЧС из горящего помещения была спасена женщина и несколько животных. Предварительно, погибших граждан в результате происшествия нет", — добавили в ведомстве.
Следователи проводят проверку о возможном нарушении статьи "Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения".
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в результате пожара погибли более 200 обитателей зоопарка, в их числе могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, множество редких птиц.
«
"Более 200 обитателей зоопарка погибли. Спасены медведи, чей вольер был на первом этаже, и еще несколько животных", — сказал собеседник агентства.
"Тропик Парк" — зоопарк экзотических животных в Евпатории, расположенный в заброшенном парке аттракционов на улице Токарева. В нем содержались в основном тропические экзотические животные — земноводные, рептилии, птицы и приматы.
На первом этаже здания размещались крокодилы, лемуры, носухи, мартышки, попугаи, питоны, императорские удавы, черепахи, декоративных свинки, хомячки. На втором этаже жили гекконы, лягушки-древолазы, хамелеоны, черепаха мата-мата и пауки-птицееды. Пернатые жители экзотариума занимали третий этаж — это ара арлекин, нимфа корелла, кенар певчий, попугай розелла пестрая и другие. На четвертом и пятом этажах обитали носухи, сурикаты, мартышка мона, капибара, декоративные кролики, обезьянки саймири и капуцин.