https://ria.ru/20240416/pozhar-1940326167.html

В Евпатории произошел пожар в зоопарке

В Евпатории произошел пожар в зоопарке - РИА Новости, 16.04.2024

В Евпатории произошел пожар в зоопарке

Минувшей ночью в Евпатории произошел пожар в пятиэтажном здании зоопарка "Тропик парк", сообщили РИА новости в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:55

2024-04-16T10:55

2024-04-16T14:50

происшествия

евпатория

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Минувшей ночью в Евпатории произошел пожар в пятиэтажном здании зоопарка "Тропик парк", сообщили РИА новости в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. "Сигнал о пожаре получен в МЧС в 02:33, ликвидировано открытое горение в 04:47 мск", — сказали в ведомстве.В МЧС отметили, что их сотрудники спасли двух медведей, но пока не могут уточнить, какие животные погибли.В свою очередь, в СУ СК России по Крыму сообщили, что пятиэтажное здание зоопарка сгорело дотла, конструкция обрушилась."Силами сотрудников МЧС из горящего помещения была спасена женщина и несколько животных. Предварительно, погибших граждан в результате происшествия нет", — добавили в ведомстве.Следователи проводят проверку о возможном нарушении статьи "Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения".Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в результате пожара погибли более 200 обитателей зоопарка, в их числе могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, множество редких птиц."Более 200 обитателей зоопарка погибли. Спасены медведи, чей вольер был на первом этаже, и еще несколько животных", — сказал собеседник агентства."Тропик Парк" — зоопарк экзотических животных в Евпатории, расположенный в заброшенном парке аттракционов на улице Токарева. В нем содержались в основном тропические экзотические животные — земноводные, рептилии, птицы и приматы.На первом этаже здания размещались крокодилы, лемуры, носухи, мартышки, попугаи, питоны, императорские удавы, черепахи, декоративных свинки, хомячки. На втором этаже жили гекконы, лягушки-древолазы, хамелеоны, черепаха мата-мата и пауки-птицееды. Пернатые жители экзотариума занимали третий этаж — это ара арлекин, нимфа корелла, кенар певчий, попугай розелла пестрая и другие. На четвертом и пятом этажах обитали носухи, сурикаты, мартышка мона, капибара, декоративные кролики, обезьянки саймири и капуцин.

https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html

https://ria.ru/20231026/pozhar-1905295464.html

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Спасенные медведи после пожара в зоопарке Евпатории Спасенные медведи после пожара в зоопарке Евпатории 2024-04-16T10:55 true PT0M24S

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происшествия, евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)