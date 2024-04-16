https://ria.ru/20240416/poteri-1940364085.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:43

2024-04-16T13:43

2024-04-16T14:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны ДНР."Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм гаубицу "Мста-Б". Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)