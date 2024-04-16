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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:43
2024-04-16T13:43
2024-04-16T14:11
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны ДНР."Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм гаубицу "Мста-Б". Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - отметили в министерстве.
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении за сутки