Рейтинг@Mail.ru
ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 16.04.2024 (обновлено: 20:11 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/postavschik-1940453556.html
ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам
ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам - РИА Новости, 16.04.2024
ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам
Правительство РФ определило "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах, РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:59
2024-04-16T20:11
россия
гтлк
государственная транспортная лизинговая компания
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938794280_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_d3b6c0274a85f5d15c3e136c87229ebe.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ определило "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Определить акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению в 2024-2025 годах закупок беспилотных авиационных систем в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938794280_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_c0af2c9894fe27e6778a3b26c1e457a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гтлк, государственная транспортная лизинговая компания, экономика
Россия, ГТЛК, Государственная транспортная лизинговая компания, Экономика
ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам

Правительство определило ГТЛК единственным поставщиком БПЛА по госконтрактам

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотников
Запуск беспилотников - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Запуск беспилотников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ определило "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Определить акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению в 2024-2025 годах закупок беспилотных авиационных систем в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", - говорится в документе.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россию не подвел ее единственный союзник
23 февраля, 08:00
 
РоссияГТЛКГосударственная транспортная лизинговая компанияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала