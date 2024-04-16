https://ria.ru/20240416/postavschik-1940453556.html

ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам

ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам - РИА Новости, 16.04.2024

ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам

Правительство РФ определило "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах, РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:59

2024-04-16T19:59

2024-04-16T20:11

россия

гтлк

государственная транспортная лизинговая компания

экономика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ определило "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Определить акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению в 2024-2025 годах закупок беспилотных авиационных систем в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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россия, гтлк, государственная транспортная лизинговая компания, экономика