https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях

Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях - РИА Новости, 16.04.2024

Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях

Человек, занимающий одну из высших должностей в ЕС, отвечающий за внешнюю политику блока, черным по белому в книге, которая суммирует его работу (она появилась... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:00

2024-04-16T08:00

2024-04-16T08:01

аналитика

жозеп боррель

украина

россия

европа

евросоюз

нато

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Человек, занимающий одну из высших должностей в ЕС, отвечающий за внешнюю политику блока, черным по белому в книге, которая суммирует его работу (она появилась только что), пишет, что еэсовцам не удалось ничего. Или даже лучше так — не удалось ни-че-го.Избранное в отношении России поведение не помогло Украине, вдобавок разрушив экономику последней. Одновременно не удалось удушить и Россию — как политически, так и экономически.И это — лишь одно из признаний верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.В его бытность дипломатом принятые им решения привели вначале к острому геополитическому кризису в самой Европе, а потом и во всем Ближневосточном регионе. Просит ли сеньор Боррель прощения или хотя бы приносит извинения за то, на что распространяется в том числе его прямая личная ответственность? Разумеется, нет.Чашка, как известно, разбивается сама, а войны — прокси или прямые столкновения — начинаются ни с того ни с сего. Решили ребята помахаться разными "Хаймарсами".Объяснения, которые высокопоставленный дипломат набрал аж на целую книгу, сводятся к тому, что "мы не знали", "мы не предполагали", "мы и помыслить не могли".Конечно, не могли и "помыслить", что, заказав драку с Россией и рассчитывая, что в нашей стране "все разрушено коррупцией, водкой под наигрыш балалайки", общеевропейский военный субподрядчик Украина при натовской поддержке сломит все за пару недель или как максимум месяцев.Этот пункт вызывает у Борреля удивление практически на грани обиды. Как же так, мы же принимали совместные решения, все вроде учли.Но нет. Не все и не учли. Время ушло вперед, а вы, главный европейский дипломат, верили сказкам западных аналитиков про русскую армию. Оказывается, она была готова к военным действиям высокой интенсивности. И на ЛБС, и в тылу. А что еще вы бы сделали, окажись так, представьте хотя бы на секунду, что вашей стране грозит уничтожение? С помощью ваших друзей и подруг из смежной вам НАТО.Но геополитический кризис на Украине — это, судя по интонации, уже затихающая головная боль Борреля.Театр напряженности медленно, но верно перемещается в Ближневосточный регион. А там общеевропейский блок не имеет вообще никакого влияния. Арабский мир и персы не хотят еэсовцев ни видеть, ни слышать, и они отказываются их понимать. Вторжение и агрессивное вползание с принципами, которые не то что ничего не стоят, а грозят прямыми смертями и разрушениями, которые несли в этот мир европейские "цивилизаторы", помнят там хорошо — это все возможное будущее доверие разрушило подчистую.На Украине ЕС удалось, продав "европейскую мечту" за стеклянные бусы, уговорить устроить "сражение за демократию", а на Ближнем Востоке, где сплетение интересов и тоньше, и длится дольше — сотни лет, у объединенной Европы не получилось ничего. Ни единая инициатива не принесла результатов. Потому что собеседников на Востоке, даже если они вам не нравятся, принято уважать, а не кричать им в лицо про "общеевропейские ценности".ЕС в результате своей тотальной некомпетентности в восточном — а еще в латиноамериканском, африканском, да и вообще в широкомасштабном вопросе отношений с Глобальным Югом — провалился по всем статьям и параметрам.Жозеп Боррель свои выводы, свои мемуары, которые он написал, еще находясь на посту (срок его мандата истекает в конце октября этого года), сделал не по причине наличия свободного времени для занятий литературным трудом, но чтобы застолбить свою версию причин и резонов провала внешней политики блока по всем направлениям. Кто первый встал, того и тапки.Всем остальным придется (если и когда) версию Борреля либо поддерживать, либо опровергать. Оба действия в большой политике, как правило, дурно пахнут.Ну а ровно под выход книги посыпались текущие экономические новости.Про энергосистему Украины — когда-то едва ли не одну из самых мощных в Европе. Ее практически больше нет. Европа, ЕС, если и подгонит помощь субподрядчику, то обычные дизельные генераторы. А цены на газ в Европе взметнулись еще на десять процентов.Лезут вверх цены на алюминий и никель, и, главное, помешать этому никакой Боррель не в силах — таковы законы рынка.Смерть, кровь, слезы, обнищание тех самых европейцев, безопасность которых высшая бонза ЕС с цветистым титулом Боррель обязан был защищать — не итог, который подводится в мемуарах, а самый настоящий приговор, который, несомненно, вынесут те, кто книгу прочтут.Вот так иногда бывает, когда индоктринированность, высокомерие и некомпетентность берутся рулить миром. Коллективный портрет нынешней европейской элиты не мог бы не быть более отталкивающим.

https://ria.ru/20240415/evropa-1939995933.html

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

https://ria.ru/20240411/voennye_raskhody-1939179381.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, жозеп боррель, украина, россия, европа, евросоюз, нато