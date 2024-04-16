https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940378065.html

Буданов* курировал операцию против Шария, сообщил источник

Буданов* курировал операцию против Шария, сообщил источник - РИА Новости, 16.04.2024

Буданов* курировал операцию против Шария, сообщил источник

Операцию по ликвидации в Испании украинского блогера Анатолия Шария курировал лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:36

2024-04-16T14:36

2024-04-16T15:54

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Операцию по ликвидации в Испании украинского блогера Анатолия Шария курировал лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."Согласно полученным данным, подготовкой совершенного 6 марта 2024 года покушения занималось ГУР МОУ, которое в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию "под чужим флагом", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что украинская военная разведка планировала физически устранить блогера, возложив ответственность на Россию.Украинская агентура от имени российских спецслужб завербовала участников покушения из проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местной преступности."В рамках операции проводилась слежка, выявлялись маршруты движения, было доставлено и передано преступникам оружие", — рассказал собеседник агентства.Испанские силовики "откровенно формально" отнеслись к расследованию покушения, не осмотрели место происшествия и обстрелянную машину, не опросили свидетелей, заключил источник.Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с вооруженные люди. Блогер основал Партию Шария, которая запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации он публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, Шарий сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Киев ввел санкции в отношении издания "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240312/shariy-1932578411.html

https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html

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украина, анатолий шарий, служба безопасности украины, россия, в мире