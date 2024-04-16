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В Саранске ревнивый пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой - РИА Новости, 16.04.2024
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16:57 16.04.2024 (обновлено: 17:05 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/podzhog-1940419614.html
В Саранске ревнивый пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой
В Саранске ревнивый пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой - РИА Новости, 16.04.2024
В Саранске ревнивый пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой
Ревнивый пожилой мужчина уговорил внука поджечь квартиру его знакомой в Саранске, оба задержаны, сообщает МВД Мордовии. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:57
2024-04-16T17:05
происшествия
саранск
чамзинский район
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Ревнивый пожилой мужчина уговорил внука поджечь квартиру его знакомой в Саранске, оба задержаны, сообщает МВД Мордовии. "Сотрудники полиции задержали причастных к поджогу. Ими оказались жители Чамзинского района – 66-летний мужчина и его внук. По словам 22-летнего подозреваемого, преступление он совершил по просьбе своего деда, который таким способом на почве ревности решил отомстить знакомой", - говорится в сообщении. Пожар произошел в квартире 56-летней местной жительницы, расположенной на первом этаже дома по бульвару Эрьзи. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в результате возгорания в жилище произошёл взрыв. По предварительным данным, родственники приехали к дому, где проживает потерпевшая. Пенсионер передал внуку пятилитровую ёмкость с бензином, спички и перчатки и велел облить горючей жидкостью подоконник и поджечь. Молодой человек выполнил указания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
https://ria.ru/20231222/pensioner-1917471561.html
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чамзинский район
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происшествия, саранск, чамзинский район, россия
Происшествия, Саранск, Чамзинский район, Россия
В Саранске ревнивый пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой

В Саранске внук по просьбе ревнивого деда поджег квартиру его знакомой

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Ревнивый пожилой мужчина уговорил внука поджечь квартиру его знакомой в Саранске, оба задержаны, сообщает МВД Мордовии.
«
"Сотрудники полиции задержали причастных к поджогу. Ими оказались жители Чамзинского района – 66-летний мужчина и его внук. По словам 22-летнего подозреваемого, преступление он совершил по просьбе своего деда, который таким способом на почве ревности решил отомстить знакомой", - говорится в сообщении.
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Пожар произошел в квартире 56-летней местной жительницы, расположенной на первом этаже дома по бульвару Эрьзи. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в результате возгорания в жилище произошёл взрыв.
По предварительным данным, родственники приехали к дому, где проживает потерпевшая. Пенсионер передал внуку пятилитровую ёмкость с бензином, спички и перчатки и велел облить горючей жидкостью подоконник и поджечь. Молодой человек выполнил указания.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
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ПроисшествияСаранскЧамзинский районРоссия
 
 
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