https://ria.ru/20240416/podzhog-1940419614.html

В Саранске ревнивый пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой

В Саранске ревнивый пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой - РИА Новости, 16.04.2024

В Саранске ревнивый пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой

Ревнивый пожилой мужчина уговорил внука поджечь квартиру его знакомой в Саранске, оба задержаны, сообщает МВД Мордовии. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:57

2024-04-16T16:57

2024-04-16T17:05

происшествия

саранск

чамзинский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Ревнивый пожилой мужчина уговорил внука поджечь квартиру его знакомой в Саранске, оба задержаны, сообщает МВД Мордовии. "Сотрудники полиции задержали причастных к поджогу. Ими оказались жители Чамзинского района – 66-летний мужчина и его внук. По словам 22-летнего подозреваемого, преступление он совершил по просьбе своего деда, который таким способом на почве ревности решил отомстить знакомой", - говорится в сообщении. Пожар произошел в квартире 56-летней местной жительницы, расположенной на первом этаже дома по бульвару Эрьзи. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в результате возгорания в жилище произошёл взрыв. По предварительным данным, родственники приехали к дому, где проживает потерпевшая. Пенсионер передал внуку пятилитровую ёмкость с бензином, спички и перчатки и велел облить горючей жидкостью подоконник и поджечь. Молодой человек выполнил указания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

https://ria.ru/20231222/pensioner-1917471561.html

https://ria.ru/20240207/muzhchina-1925964658.html

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происшествия, саранск, чамзинский район, россия