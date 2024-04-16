В Саранске ревнивый пенсионер уговорил внука поджечь квартиру знакомой
В Саранске внук по просьбе ревнивого деда поджег квартиру его знакомой
Полицейская машина. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Ревнивый пожилой мужчина уговорил внука поджечь квартиру его знакомой в Саранске, оба задержаны, сообщает МВД Мордовии.
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"Сотрудники полиции задержали причастных к поджогу. Ими оказались жители Чамзинского района – 66-летний мужчина и его внук. По словам 22-летнего подозреваемого, преступление он совершил по просьбе своего деда, который таким способом на почве ревности решил отомстить знакомой", - говорится в сообщении.
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Пожар произошел в квартире 56-летней местной жительницы, расположенной на первом этаже дома по бульвару Эрьзи. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в результате возгорания в жилище произошёл взрыв.
По предварительным данным, родственники приехали к дому, где проживает потерпевшая. Пенсионер передал внуку пятилитровую ёмкость с бензином, спички и перчатки и велел облить горючей жидкостью подоконник и поджечь. Молодой человек выполнил указания.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
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