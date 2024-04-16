https://ria.ru/20240416/podpole-1940300407.html

В Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ

В Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ - РИА Новости, 16.04.2024

В Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ

Вооруженные силы РФ ударили по складу ЖД станции города Умань Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T07:25

2024-04-16T07:25

2024-04-16T07:47

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по складу ЖД станции города Умань Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В полночь прилетело по Умани в склад возле ЖД", - сказал собеседник агентства.По данным подполья, в Умани большая перевалочная база, им ежедневно пересылают данные о передвижении фур из Винницы с грузами. "Пару недель назад более 20 катеров и много лодок - это только одна колонна", - отметил подпольщик.Лебедев предоставил видео, на котором видна колонна, часть военных грузовых автомобилей перевозит лодки.Также он добавил, что были замечены перевозки танков и другой техники. Фиксируется в сутки от трех до ста единиц различной техники.

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940291215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черкасская область, умань, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность, сергей лебедев, украина