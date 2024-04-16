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В Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:25 16.04.2024 (обновлено: 07:47 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/podpole-1940300407.html
В Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ
В Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ - РИА Новости, 16.04.2024
В Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ
Вооруженные силы РФ ударили по складу ЖД станции города Умань Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T07:25
2024-04-16T07:47
специальная военная операция на украине
черкасская область
умань
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по складу ЖД станции города Умань Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В полночь прилетело по Умани в склад возле ЖД", - сказал собеседник агентства.По данным подполья, в Умани большая перевалочная база, им ежедневно пересылают данные о передвижении фур из Винницы с грузами. "Пару недель назад более 20 катеров и много лодок - это только одна колонна", - отметил подпольщик.Лебедев предоставил видео, на котором видна колонна, часть военных грузовых автомобилей перевозит лодки.Также он добавил, что были замечены перевозки танков и другой техники. Фиксируется в сутки от трех до ста единиц различной техники.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940291215.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черкасская область, умань, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Умань, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сергей Лебедев, Украина
В Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ

Подполье: в городе Умань Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по складу ЖД станции города Умань Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В полночь прилетело по Умани в склад возле ЖД", - сказал собеседник агентства.
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По данным подполья, в Умани большая перевалочная база, им ежедневно пересылают данные о передвижении фур из Винницы с грузами. "Пару недель назад более 20 катеров и много лодок - это только одна колонна", - отметил подпольщик.
Лебедев предоставил видео, на котором видна колонна, часть военных грузовых автомобилей перевозит лодки.
Также он добавил, что были замечены перевозки танков и другой техники. Фиксируется в сутки от трех до ста единиц различной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУманьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФБезопасностьСергей ЛебедевУкраина
 
 
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